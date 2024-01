Według dziennika "Bild" Wolfsburg otrzymał propozycję wypożyczenia Jakuba Kamińskiego od VfL Bochum. "Wilki" zdecydowały się jednak taką ofertę odrzucić, a to ze względu, że wciąż wiążą przyszłość z Polakiem.

IMAGO / Beautiful Sports / Stephan Hahne Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Jakub Kamiński stale rozwija się w Bundeslidze

Jednak ten sezon jest dla niego trudniejszy niż poprzedni

Polak mógł zostać wypożyczony do VfL Bochum

Jasne stanowisko

Latem 2022 roku Jakub Kamiński został wytransferowany do Wolfsburga, który zapłacił za wychowanka Lecha Poznań 10 milionów euro. Pierwszy sezon w Niemczech dla młodego skrzydłowego był całkiem udany. 21-latek rozegrał 33 spotkania w Bundeslidze, zdobywając w nich pięć bramek i notując trzy asysty. Z kolei w kadrze wywalczył sobie miejsce podczas mundialu w Katarze, grając we wszystkich spotkaniach. Z czasem było już jednak gorzej.

W tym sezonie Polak na boisku pojawił się raptem 14 razy, ale przekłada się to na niecałe 370 minut. Do tego pozostaje bez tzw. liczb. To powoduje spore zaniepokojenie jego sytuacją oraz dywagacje na temat przyszłości. Według dziennika “Bild” Wolfsburg dostał ofertę wypożyczenia skrzydłowego z ligowego rywala, a mianowicie ekipy Bochum, która lokuje się w dolnych rejonach stawki. Jednak według tego źródła klub zdecydował się odrzucić ofertę. Nadal ma wiązać z naszym piłkarzem przyszłość.

