ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Grabara kontuzjowany. Wolfsburg wydał komunikat

Kamil Grabara bez cienia wątpliwości w ostatnim czasie jest jednym z czołowych bramkarzy niemieckiej Bundesligi. Po transferze Polaka do VfL Wolfsburg z FC Kopenhagi ten zdecydował zyskał i mocno się rozwinął. Obecnie w barwach Wilków 26-latek jest doceniany za grę zarówno przez kibiców, jak i dziennikarzy. Mimo tego nadal nie znalazł on uznana w oczach selekcjonera Michała Probierza, który przy okazji każdych powołań pomija Grabarę.

Teraz jednak jednokrotny reprezentant Polski ma inny problem. Podczas ostatniego meczu Bundesligi przeciwko Eintrachtowi Frankfurt doznał on urazu i musiał opuścić boisko już w 66. minucie meczu. Do tej poty tylko spekulowano, co stało się Grabarze, ale teraz VfL Wolfsburg wydał oficjalny komunikat ws. stanu zdrowia Polaka, w którym poinformowano, że doszło do kontuzji mięśnia przedniego uda w prawej nodze i konieczna będzie przerwa. Nie określono jednak, jak długa ma być to pauza, ale wydaje się, że tego typu kontuzja oznacza przynajmniej kilkanaście dni odpoczynku.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Kamil Grabara w tym sezonie rozegrał dla VfL Wolfsburg 23 mecze, w których puścił 24 gole oraz osiem razy zanotował czyste konto. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 14 milionów euro.

Zobacz także: Jagiellonia z transferem last minute?! Zainteresowanie z Anglii