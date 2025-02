Jagiellonia Białystok może stracić swojego rezerwowego bramkarza. Zainteresowanie Maksymilianem Stryjkiem wyraża Blackpool FC, o czym poinformował właśnie angielski "The Sun".

Źródło: The Sun

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Jagiellonia sprzeda bramkarza w końcówce okienka?

Jagiellonia Białystok bardzo dobrze prezentowała się w rundzie jesiennej i chyba równie dobrze, a być może jeszcze lepiej weszła w rundę wiosenną. Zespół prowadzony przez Adriana Siemieńca pokonał w weekend ekipę Radomiaka Radom aż 5:0, choć wydaje się, mogło skończyć się jeszcze wyżej. Niemniej białostoczanie kapitalnie się pokazali w pierwszym meczu w 2025 roku i są pełni optymizmu przed kolejnymi spotkaniami.

Okazuje się jednak, że w samej końcówce okienka transferowego stracić mogą oni swojego rezerwowego bramkarza. Według informacji przekazanych przez angielski dziennik “The Sun”, Maksymilian Stryjek znalazł się na liście życzeń występującego na poziomie League One Blackpool FC. Zespół zajmuje aktualnie 13. miejsce w ligowej tabeli i szuka wzmocnień właśnie na pozycję golkipera. Orędownikiem sprowadzenia Stryjka jest trener Steve Bruce, znany m.in. z pracy w West Brom Bromwich oraz Aston Villi.

Dla Stryjka byłby to powrót do Anglii, bowiem przed dołączeniem do Jagiellonii przez wiele lat występował na Wyspach Brytyjskich. W sumie w niższych ligach angielskich rozegrał 78 spotkań. Na koncie ma także występy w lidze szkockiej. W obecnym sezonie w barwach mistrza Polski 28-latek zanotował pięć spotkań. Jego umowa z Jagą wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

