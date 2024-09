Bayern Monachium właśnie rozpoczął rozmowy z Jamalem Musialą w sprawie przedłużenia kontraktu - podaje niemiecki dziennik BILD. Obecna umowa pomocnika obowiązuje do połowy 2026 roku, co stawia jego przyszłość pod znakiem zapytania.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Musiala rozmawia z Bayernem w sprawie nowego kontraktu

Jamal Musiala wzbudza zainteresowanie niemal wszystkich europejskich gigantów. Real Madryt czy Manchester City mają nadzieję, że 21-letni pomocnik ostatecznie nie przedłuży kontraktu z Bayernem Monachium i tym samym zdecyduje się na zmianę otoczenia. Bawarczycy robią jednak wszystko, co w ich mocy, żeby zatrzymać swoją gwiazdę na dłużej.

Według najnowszych informacji niemieckiego dziennika “BILD” kibice lidera Bundesligi mają powody do zadowolenia. Bayern Monachium właśnie rozpoczął bowiem negocjacje z Jamalem Musialą w sprawie podpisania nowej umowy. To w praktyce oznacza, że 36-krotny reprezentant Niemiec jest otwarty na kontynuowanie swojej kariery na Allianz Arenie.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Jeśli włodarze niemieckiego klubu zaproponują ofensywnemu pomocnikowi atrakcyjne warunki, to wiele wskazuje na to, że zawodnik złoży podpis. Przypomnijmy, że aktualny kontrakt Jamala Musiali z Bayernem Monachium obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Dlatego przyszłość 19-latka stoi pod znakiem zapytania.

Niemiecki gwiazdor z powodzeniem występuje w barwach ekipy Die Roten od lipca 2019 roku, kiedy przeprowadził się do Monachium za 200 tysięcy euro z akademii londyńskiej Chelsea. Młodzieniec na początku grał jednak w drużynach juniorskich, a szeregi pierwszego zespołu Bayernu zasilił w połowie 2020 roku.

Dotychczasowy bilans Jamala Musiali na Allianz Arenie prezentuje się następująco – 169 meczów, 46 bramek i 34 asysty. Fachowy serwis “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową urodzonego w Stuttgarcie piłkarza na 130 milionów euro.