Fani Bayernu Monachium i reprezentacji Polski z wielkim utęsknieniem czekają na powrót Lewandowskiego. Wydawało się, że Robert zagra we wtorkowym starciu przeciwko Aptekarzom. Tymczasem na kilka godzin przed meczem wszystkie spekulacje uciął Hansi Flick. Niemiec na przedmeczowej konferencji stanowczo odniósł się do całej sytuacji związanej z problemami zdrowotnymi najlepszego napastnika Bundesligi.

Według Flicka mecz z Leverkusen to za wcześnie

Hansi Flick odpowiadał we wtorek na pytania dziennikarzy. Przed rywalizacją z Bayerem Leverkusen nie mogło zabraknąć słów o Robercie Lewandowskim. Napastnik Bawarczyków powrócił już do treningów z piłką i od kilku dni pracuje na podobnej intensywności, co przedtem. Jednak pomimo wielu pozytywnych aspektów na powrót Polaka będziemy musieli jeszcze poczekać. Trener nie zamierza przedwcześnie ryzykować zdrowia swojego najważniejszego piłkarza, ponieważ do końca sezonu pozostało jeszcze trochę czasu, a jak dobrze wiemy, pośpiech jest złym doradcą.

– Robert Lewandowski? To dla niego wciąż za wcześnie – oznajmił Hansi Flick.

Po wszystkim trener Bayernu dał do zrozumienia, że Robert wyjdzie na murawę już w najbliższy weekend, kiedy zespół z Monachium stanie do walki z Mainz. W przypadku, gdyby Lewandowski wówczas wrócił to jego przerwa od futbolu trwałaby 28 dni.

Wszystko idzie w dobrą stronę

Niemieckie media non stop monitorują poczynania Lewego na treningach. Z każdym dniem widać spore postępy, z kolei w poniedziałek Robert pracował już na wysokich obrotach, co stanowi dobry prognostyk na najbliższe tygodnie. Jeżeli najlepszy napastnik Świata powróci na boisko w sobotę, będzie miał tylko cztery spotkania, aby pobić legendarny rekord Gerda Mullera. Oprócz pojedynku z Zero-piątkami, 32-latek miałby okazję zdobywać gole w spotkaniach przeciwko Źrebakom, Freiburgowi oraz Augsburgowi. Przypomnijmy, że Lewandowski ma na swoim koncie 35 trafień i potrzebuje przynajmniej sześciu, żeby pobić osiągnięcia innego wybitnego zawodnika z Bawarii.

