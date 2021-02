Flick potwierdził długą przerwę gracza Bayernu. “To tragedia!”

Hansi Flick wziął udział w konferencji przed spotkaniem Bayernu z Eintrachtem. Potwierdził, że kilku dotychczas kontuzjowanych zawodników może wrócić do kadry meczowej, ale Corentina Tolisso czeka za to długa przerwa.

Bayern Monachium ma za sobą udane miesiące, zwieńczone zwycięstwem w Klubowych Mistrzostwach Świata. Dzięki temu pucharowi Bawarczycy zostali drugą w historii drużyną, która zdołała sięgnąć po wszystkie sześć trofeów w jednym roku kalendarzowym. Rekordowi mistrzowie Niemiec mają jednak w tym sezonie sporo problemów z kontuzjami, a na konferencji przed spotkaniem z Eintrachtem Frankfurt, Hansi Flick potwierdził kolejną.

– To tragedia. Wszyscy na treningu byliśmy w szoku, bardzo nam szkoda Corentina Tolisso. Będziemy go wspierać w ciągu następnych miesięcy, by powrócił do formy. Rozmawiałem z nim przez telefon. Przeszedł rano operację. To poważna kontuzja przedniej części lewego uda, zerwał ścięgno. Bardzo cierpiał i przykro mi z jego powodu. Właśnie odzyskiwał rytm meczowy – powiedział szkoleniowiec Bayernu. Według niemieckich mediów, Francuza czeka co najmniej trzymiesięczna przerwa. Trener Die Roten wypowiedział się też w kontekście kończącej się za rok umowy Tolisso. – Bayern nieraz pokazywał już, że jest wierny zawodnikom i wspiera ich również w takich sytuacjach. Tolisso musi teraz odzyskać formę, to nasze zadanie. Bayern zawsze zachowywał się w ten sposób, sam doświadczyłem tego jako zawodnik – skomentował Flick.

Pomimo utraty kolejnego pomocnika, Niemiec ogłosił też kilka pozytywnych wieści odnośnie stanu zdrowotnego graczy.

– Myślę, że Jerome Boateng znajdzie się w kadrze na mecz z Eintrachtem, podobnie jak Javi Martinez i Leon Goretzka. Dwaj ostatni trenują od wczoraj, a Jerome trochę dłużej. Planuję kadrę meczową, uwzględniając ich – powiedział Flick. – Przez kontuzje i absencje mamy coraz mniej graczy, ale ci, którzy znajdą się na boisku, muszą dawać z siebie sto procent – dodał.

Szkoleniowiec docenił też Eintracht, który do sobotniego meczu podejdzie po serii czterech kolejnych ligowych zwycięstw.

– Eintracht notuje świetną serię i zdobył najwięcej punktów w 2021 roku. Niemniej my posiadamy ogromną jakość. Kto jest faworytem? To zależy od nastawienia i tego, jak podejdziemy do tego spotkania. Po to gra się w piłkę, by występować w takich spotkaniach. Fredi Bobic i Adi Huetter wykonują tam świetną pracę. Zespół z Frankfurtu jest kompletny, rozwinął się w najlepszy możliwy sposób. Grają agresywnie i dobrze stosują pressing – dodał trener rekordowych mistrzów Niemiec.

Sobotni hit Bundesligi rozpocznie się o godzinie 15.30.