Flick: chcieliśmy wyjechać do Kataru z wygraną

Bawarczycy jadą na Klubowe Mistrzostwa Świata w Katarze po pięciu zwycięstwach z rzędu w Bundeslidze. Po wygranej 1:0 (1:0) w Berlinie podopieczni Filcka byli zrelaksowani, a uśmiech nie schodził im z twarzy.

Uciążliwe opady śniegu zabiły spotkanie po przerwie

Trener ekipy z Monachium w pomeczowym wywiadzie pochwalił dobry początek przeciwnika: – Pierwsza połowa była trudna do rozegrania. Zawsze musieliśmy przetrwać kilka faz przeciwko Herthcie, ale zespół radził sobie bardzo dobrze. Obroniliśmy to 1: 0 do końca, więc jestem zadowolony. Chcieliśmy wyjechać do Kataru z wygraną. Teraz będzie to miły lot – podsumował Hansi Flick. Trzeba zaznaczyć, że w drugiej połowie w normalnej grze przeszkadzał padający śnieg. Z nieba zaczęło sypać jeszcze przed pierwszym gwizdkiem, jednak piłkarze zaczęli mieć problemy dopiero po przerwie. Burza śnieżna, która nawiedziła Berlin nie odpuszczała, przez co obie drużyny grały zachowawczo, aby nie skończyć rywalizacji z kilkoma kontuzjami.

Robert jest tylko człowiekiem

Lewandowski w starciu z Herthą Berlin stanął przed szansą na otworzenie wyniku z jedenastu metrów. Kapitan reprezentacji Polski tym razem strzelił w lewy róg bramki, co świetnie wyczuł norweski golkiper stołecznej drużyny. Tym samym Lewy przerwał swoją serię 17 strzelonych karnych z rzędu. 32-latek ostatnią jedenastkę zmarnował w styczniu 2019 roku podczas rywalizacji z VFB Stuttgart.

Neuer z nowym rekordem w Bundeslidze

W spotkaniu z Herthą Berlin bramkarz Bayernu Monachium, Manuel Neuer ustanowił nowy rekord w lidze. Dla niemieckiego golkipera było to 16. spotkanie z zespołem ze Stolicy, w którym zachował czyste konto. Wcześniej tylko Oliver Reck miał 15 białych kamizelek przeciwko jednemu klubowi, w tym przypadku Borussii M’Gladbach.

Salihamidzic pochwalił jedynego strzelca bramki

Po meczu, Hasan Salihamidzic udzielił krótkiego wywiadu. Dyrektor sportowy Bayernu odniósł się do Kingsleya Comana: – rozegrał dobre spotkanie. W takich sytuacjach jest królem, on szuka takich sytuacji – stwierdził Salihamidzic. Za francuskim skrzydłowym przemawiają liczby. 24-latek przebił już swój najlepszy sezon w Bundeslidze. Obecnie ma na swoim koncie trzy gole i dziewięć asyst.