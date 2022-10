Pressfocus Na zdjęciu: Evan N'Dicka

Evan N’Dicka na przestrzeni ostatnich sezonów wyrósł na jednego z liderów formacji obronnej Eintrachtu Frankfurt. Francuz odrzucił jednak ofertę przedłużenia kontraktu, dlatego Orły postarają się sprzedać go w trakcie zimowego okienka transferowego. Zainteresowani to Juventus i Arsenal.

Kontrakt Evana N’Dicki wygasa w czerwu 2023 roku

Eintracht Frankfurt chciałby przedłużyć z nim współprace, jednak zawodnik odmówił podpisania nowej umowy

W obawie przed utratą go za darmo, Orły planują sprzedać Francuza w styczniu

Eintracht wkrótce straci ważnego obrońcę

Zarząd Eintrachtu Frankfurt otrzymał za Evana N’Dickę kilka ofert transferowych już w trakcie letniego okienka. Nie zdecydował się jednak na sprzedaż środkowego obrońcy, z którym wiązał nadzieje na przyszłość. Włodarze Orłów liczyli, że uda im się przekonać go do przedłużenia współpracy i pozostania we Frankfurcie.

23-latek ofertę nowego kontraktu odrzucił i szykuje się już do zmiany klubu. Ponieważ jego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu, Eintracht postara się sprzedać go w trakcie zimowego okienka transferowego. Niemiecki zespół oczekuje za środkowego obrońcę kwoty zbliżonej do 15 milionów euro. N’Dicka cieszy się zainteresowaniem ze strony klubów z Premier League i Serie A.

O jego pozyskanie wcześniej zabiegały Juventus i Arsenal. Wydaje się prawdopodobne, że Francuz trafi do jednego z tych klubów. Sytuację 23-latka, a także Daichiego Kamady w rozmowie z dziennikiem Bild potwierdził Markus Kroesche – dyrektor sportowy klubu.

🚨 Arsenal could try to sign French Evan Ndicka, from Eintracht Frankfurt in January.

🇫🇷 🟥 #AFC ⬜ #SGE pic.twitter.com/4vrLJtvKhp — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 21, 2022

– Jeszcze nie zapadła żadna decyzja, w którym kierunku to pójdzie. Nie postawiliśmy tym zawodnikom żadnego ultimatum. Oferta wciąż jest aktualna i czekamy na rozwój sytuacji – stwierdził.

Orły nie chcą ryzykować utraty zawodnika za darmo, dlatego umieszczą go w trakcie zimowego okienka transferowego na liście transferowej. Portal Transfermarkt wycenia go obecnie na 32 miliony euro.

