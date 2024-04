Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Unai Emery przejmie Bayern Monachium?

Unai Emery to fachowiec w pełnym tego słowa znaczeniu, co hiszpański trener pokazał już w wielu klubach. 52-letni Hiszpan obecnie opiekuje się angielską Aston Villą, z którą wykręca wyniki ponad stan. The Villans z 63 punktami na koncie zajmują 4. miejsce w tabeli Premier League i gdyby sezon zakończył się w tym momencie, to Lwy zagrałyby w fazie grupowej przyszłej edycji Ligi Mistrzów.

Co więcej, Aston Villa awansowała również do półfinału Ligi Konferencji Europy, gdzie zmierzy się z Olympiakosem Pireus. Jak donosi niemiecki dziennik “BILD”, Unai Emery wkrótce może opuścić Wyspy Brytyjskie i przejąć Bayern Monachium. Bawarczycy szukają bowiem szkoleniowca, która od przyszłej kampanii zajmie miejsce Thomasa Tuchela, a Hiszpan jest jednym z głównych faworytów włodarzy.

Oprócz 52-latka wysoko na liście kandydatów przygotowanej przez działaczy z Allianz Areny ma być także inny menedżer z Premier League – Roberto De Zerbi – który na co dzień opiekuje się Brighton & Hove Albion. Wcześniej z objęciem Bayernu Monachium łączony był też ex-trener Realu Madryt – Zinedine Zidane. W sprawie francuskiego szkoleniowca pojawiają się jednak sprzeczne informacje.