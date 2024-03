IMAGO / foto2press Na zdjęciu: Christian Gross

Christian Gross rozgrywa swój ostatni sezon w karierze

35-latek po trwającej kampanii przejdzie na emeryturę

Niemiec w barwach pierwszego zespołu Werderu rozegrał do tej pory 11 spotkań

Oficjalnie: Christian Gross zakończy piłkarską karierę

Werder Brema podzielił się z kibicami ważną wiadomością. Otóż trwający sezon będzie ostatnim w karierze Christiana Grossa. 35-letni pomocnik zdecydował się przejść na sportową emeryturę wraz z końcem kampanii. Tym samym zakończy się pewien etap w historii klubu z Wohninvest Weserstadion.

Christian Groß wird im Sommer seine aktive Fußballkarriere beenden.



Danke für sechs Jahre Leidenschaft, Kampf und Hingabe! Danke für sechs Jahre Werder, Grosso! 💚



Wir freuen uns auf jedes noch ausstehende Spiel in dieser Saison mit dir. 🤍



👉 https://t.co/8lbiLKnA4B#Werder pic.twitter.com/eNt5pFGW4o — SV Werder Bremen (@werderbremen) March 4, 2024

Christian Gross trafił do Werderu latem 2018 roku. Początkowo przez pierwsze dwa sezony występował w drugiej drużynie. W 2020 roku został włączony do pierwszego zespołu i znajduje się tam do dziś. Łącznie w barwach zespołu z Bremy oglądaliśmy go na boisku 111 razy.

Wychowanek HSV Hamburg nie słynął nigdy z goli oraz asyst. Dla Werderu zdobył zaledwie jedną bramkę. A miała ona miejsce w spotkaniu przeciwko Lipskowi.

