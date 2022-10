PressFocus Na zdjęciu: gracze Unionu

Wyniki 11. kolejki Bundesligi. Gracze Bochum wygrali z Unionem Berlin 2:1. Dla lidera to dopiero druga porażka w tej kampanii. W drugiej potyczce zawodnicy Herthy okazali się lepsi od Schalke 04 Gelsenkirchen (2:1). Berlińczycy objęli prowadzenie po bramce Lucasa Tousarta. Kiepsko przy jego strzale interweniował Alexander Schwolow. W końcówce Górnicy wyrównali, ale ostatnie słowo należało do Herthy. Dla gości to piąta kolejna porażka. Poniżej prezentujemy wszystkie rezultaty i strzelców bramek.

Porażka lidera, Hertha lepsza od Schalke

Zawodnicy Bochum grali z Unionem Berlin. Niespodziewanie to gospodarze wyszli na prowadzenie pod koniec pierwszej połowy. Wtedy to golkipera klubu ze stolicy pokonał (po rzucie rożnym) Philipp Hofmann. Na 2:0 podwyższył Gerrit Holtmann. Gości stać było jedynie na trafienie honorowe i to gospodarze triumfowali 2:1. Jacek Góralski (Bochum) jest kontuzjowany.

Później zawodnicy Herthy rywalizowali z Schalke 04 Gelsenkirchen. W 15. minucie gola zdobył Marius Buelter, ale po wideoweryfikacji to trafienie zostało anulowane. Kilka minut po zmianie stron bramkę uderzeniem z dystansu strzelił Lucas Tousart. Dużo lepiej przy tej próbie mógł na pewno zachować się golkiper Górników. Goście zdołali wyrównać, ale nie cieszyli się długo z tego wyniku. W samej końcówce decydującego gola zdobył bowiem Wilfried Kanga i to Hertha triumfowała 2:1. Warto dodać, że Marcin Kamiński (Schalke) jest kontuzjowany.

Zobacz także: Tabela Bundesligi

Wyniki 11. kolejki

Bochum – Union 2:1 (1:0)

Philipp Hofmann (43′), Gerrit Holtmann (72′) – Milos Pantović (90+3′)

Hertha – Schalke 2:1 (0:0)

Lucas Tousart (50′), Wilfried Kanga (89′) – Florent Mollet (86′)