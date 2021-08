Bundesliga jest w Polsce bardzo popularna. Wpływ mają na to bardzo udane w ostatnich latach występy nie tylko Roberta Lewandowskiego, ale też Łukasza Piszczka, czy Rafała Gikiewicza. Tymczasem wiadomo, że w sezonie 2021/2022 rozgrywki za naszą zachodnią granicą nie będą dostępne w kraju nad Wisłą w normalnej telewizji, a tylko w streamingu.

Od sezonu 2021/2022 mecze Bundesligi w Polsce będzie pokazywać platforma Viaplay

Skandynawskkie przedsiębiorstwo bedzie emitować spotkania z niemieckich boiska przed najbliższe osiem sezonów

Starcia z udziałem dużego grona polskich piłkarzy będą komentowane przez profesjonalne grono ekspertów

Viaplay tworzy nową erę pokazywania Bundesligi

Bundesliga w kampanii 2021/2022 trwać będzie od 13 sierpnia 2021 roku do 14 maja 2022 roku. W Polsce mecze z najwyższej klasy rozgrywkowej w Niemczech, emitowane będą na platformie Viaplay, należącej do NENT Group. Szwedzkie przedsiębiorstwo przejęło prawa do pokazywania meczów z ligi niemieckiej. We wcześniejszych latach właścicielem praw było Eleven Sports, które na zasadach sublicencji dzieliło się z nimi Canal+.

W najbliższym czasie na terytorium Polski mecze ligi niemieckiej transmitować będzie tylko i wyłącznie Viaplay. Pierwotnie nadawca ze Skandynawii przekazał komunikat, że kontrakt na pokazywanie spotkań Bundesligi będzie obowiązywał przez cztery lata. Aczkolwiek po pewnym czasie przedstawiciele przedsiębiorstwa ze Szwecji poinformowali o przedłużeniu umowy. W związku z tym przez najbliższe osiem sezonów mecze ligi niemieckiej będą dostępne w Viaplay.

Znani dziennikarze i eksperci

Nowy nadawca poważnie traktuje temat prezentowania spotkań Bundesligi. Redakcję tworzą między innymi tacy dziennikarze jak: Michał Zachodny, Marcin Borzęcki, Mateusz Borek, Rafał Wolski, Tomasz Urban, czy Szymon Ratajczak. Na czele redakcji sportowej Viaplay stoi z kolei Paweł Wilkowicz.

W każdej kolejce kibice niemieckiej piłki będą mogli obejrzeć wszystkie dziewięć spotkań. Tylko i wyłącznie od widza będzie zależało, jaki w danym momencie będzie chciał obejrzeć mecz. Wszystkie będą emitowane na żywo. Ponadto przed spotkaniami z niemieckich boisk będzie specjalne studio przedmeczowe, w którym brać będzie udział między innymi Łukasz Piszczek. Były reprezentant Polski będzie stałym ekspertem platformy streamingowej.

Czytaj więcej: Kiedy startuje Bundesliga? Inauguracja sezonu 2021/2022