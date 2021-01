Obrońca Borussii Dortmund Mats Hummels na łamach niemieckiego Bilda skomentował decyzję klubu o zmianie szkoleniowca. Niedawno z posadą trenera zespołu z Signal Iduna Park pożegnał się Lucien Favre. W jego miejsce mianowany został Edin Terzić.

Favre stracił posadę z powodu rozczarowujących wyników zespołu w Bundeslidze w pierwszej części sezonu. Hummels oraz Marco Reus w grudniu odważyli się na publiczne skrytykowanie taktyki drużyny, po tym jak doznała klęski w meczu z VfB Stuttgart (1:5). Doświadczony obrońca nie uważa jednak, aby ich słowa miały wpływ na decyzję władz klubu.

Zapytany jaki był cel jego wypowiedzi odpowiedział: – Nadzieja, że będzie lepiej! Nie powiedziałem wszystkiego, co we mnie kipiało, ale starałem się to rozsądnie zapakować. Już wiele razy wewnątrz rozmawialiśmy o tych sprawach. Zarówno w zespole, jak i ze sztabem szkoleniowym. Moim zdaniem upublicznienie tego było ostatnim krokiem. W mojej karierze zdarzało się, że to pomogło. Moje wypowiedzi nie dotyczyły trenera, ale naszej całej naszej grupy. Nawiasem mówiąc, nie uważam, aby wypowiedzi Marco i moje wpłynęły na naszych decydentów.

Hummels został również zapytany, czy z perspektywy czasu lepszym rozwiązaniem nie byłoby rozstanie z Favre pół roku temu. – Nie wszystko było złe w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Awansowaliśmy do fazy pucharowej Ligi Mistrzów z pierwszego miejsca w grupie i dopiero w grudniu wpadliśmy w dołek w lidze. W końcu mogliśmy jednak odnieść wrażenie, że w tym wszystkim jest granica, którą możemy maksymalnie osiągnąć z Lucienem Favre. Myślę, że odpowiedzialne osoby zdecydowały wtedy, że muszą coś zmienić, abyśmy mogli tę granicę przekroczyć – odpowiedział obrońca.

Terzić nadzieją dla Borussii

Nowym trenerem Borussii został Edin Terzić, który otrzymał misję poprowadzenia drużyny do końca obecnego sezonu. Co zdaniem Hummelsa musi wnieść nowy szkoleniowiec, aby odnieść sukces w Dortmundzie? – Musi pasować do zespołu. Teraz potrzebujemy kogoś, kto włoży w niego determinację, pasję, ale także wytrzymałość. Jesteśmy po prostu przepełnieni piłkarskimi talentami, ale kiedy nasi przeciwnicy są silni, nadal mam często problemy – mówił Hummels.

Hummels jest optymistycznie nastawiony na dalszą współpracę z Terziciem. – Edin odnosi się do naszych słabych punktów. W ciągu ostatniego półtora roku wkradły się błędy. Nazwałem je “kłopotami z ząbkowaniem”. Edin rozpoznał problemy i podczas treningu staramy się je wyeliminować. Pomaga nam również ponownie wykorzystać nasze mocne strony – mówił w wywiadzie.

Czy Terzić może być dla Borussii kimś takim kim Hansi Flick stał się dla Bayernu Monachium? – Bayern osiągnął maksimum dzięki Hansiemu Flickowi, więcej nie jest możliwe. Dzięki Edinowi i jego stylowi możemy teraz dodać pewne elementy do naszej gry, które mogą nam pomóc w tym, aby ten sezon był naprawdę udany dla nas – stwierdził niemiecki defensor.

W ostatniej kolejce Borussia Dortmund pokonała u siebie 2:0 VfL Wolfsburg. W sobotę czekają ją zdecydowanie trudniejszy pojedynek, bowiem zmierzy się na wyjeździe z RB Lipsk.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin