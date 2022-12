fot. PressFocus Na zdjęciu: Alexander Nubel

Alexander Nubel nie kwapi się do powrotu z wypożyczenia. To właśnie bramkarz AS Monaco stał się głównym faworytem Bayernu Monachium do zastąpienia kontuzjowanego Manuela Neuera.

Manuel Neuer doznał kontuzji i nie zagra w drugiej części sezonu

Bayern Monachium chce ściągnąć z wypożyczenia Alexandra Nubela

Bramkarz AS Monaco nie jest chętny na powrót do Monachium

Kto zastąpi Manuela Neuera?

Po przedwcześnie zakończonych mistrzostwach świata reprezentanci Niemiec udali się na krótkie urlopy. Manuel Neuer nie zachował należytej ostrożności i w trakcie jazdy na nartach złamał nogę, eliminując się z gry do końca sezonu. Sprawił tym samym ogromne problemy Bayernowi Monachium, który rozgląda się za odpowiednim zastępstwem. W grę wchodzi transfer nowego bramkarza, a najczęściej mówi się o bohaterach mundialu – Dominiku Livakoviciu i Yassine Bounou.

Bardziej prawdopodobną opcją jest natomiast ściągnięcie z wypożyczenia Alexandra Nubela, który świetnie sobie radzi w AS Monaco. Na przeszkodzie do realizacji tego ruchu stoi sam bramkarz, który nie jest przesadnie chętny na powrót do Monachium. Niemiec ma świadomość, że po wyzdrowieniu numerem jeden między słupkami ponownie będzie Neuer, a Nubel domaga się regularnych występów.

O swoich odczuciach opowiedział po ligowym meczu z Auxerre. Nubel zapewnia, że bardzo dobrze czuje się na wypożyczeniu.

– Ostateczną decyzję podejmie Monaco, ja mam kontrakt. Najpierw Bayern musiałby dać sygnał, że chcą skrócić wypożyczenie. Myślę, że to będzie bardzo trudne. Czuję się tutaj komfortowo, ludzie mi ufają i władze o tym wiedzą. Mam wiele meczów Monaco przed sobą – mówi 26-latek.

Jedynym zdrowym bramkarzem w kadrze mistrza Niemiec jest w tej chwili Sven Ulreich. Nie ma wątpliwości, że zimą tę pozycję zasili jeszcze jeden zawodnik.

