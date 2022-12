fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

W sobotnim meczu z Espanyolem FC Barcelona będzie musiała radzić sobie bez Roberta Lewandowskiego, który został zawieszony na trzy spotkania. Xavi Hernandez rozważa dwóch kandydatów do zastąpienia polskiego napastnika.

Robert Lewandowski został ukarany zawieszeniem na trzy spotkania

Polaka zabraknie w rywalizacji z Espanyolem

Jego miejsce w ataku mogą zająć Ansu Fati lub Ferran Torres

Kto skorzysta na absencji Lewandowskiego?

Robert Lewandowski był niekwestionowanym liderem ofensywy FC Barcelony w pierwszej części sezonu. W samej La Lidze trafił do siatki trzynaście razy, przez co jest głównym faworytem do zdobycia korony króla strzelców. W najbliższym czasie “Duma Katalonii” musi radzić sobie natomiast bez niego, bowiem na skutek czerwonej kartki będzie pauzował przez trzy ligowe spotkania.

To spore utrapienie dla Blaugrany, bowiem jedynym nominalnym napastnikiem w kadrze jest Memphis Depay. Holendrowi nie po drodze z Xavim Hernandezem, dlatego jego w wyjściowym składzie najprawdopodobniej nie zobaczymy. “Mundo Deportivo” informuje, że hiszpański szkoleniowiec rozważa dwie możliwości.

W derbach z Espanyolem na “dziewiątce” może zagrać Ferran Torres, który ma już doświadczenie z gry na tej pozycji. Na środku ataku wystawiał go bowiem w reprezentacji Hiszpanii Luis Enrique, a Xavi również tam z niego korzystał. Dla Fatiego byłaby to z kolei nowość, dlatego większe szanse na grę ma starszy kolega.

“Duma Katalonii” zgromadziła na swoim koncie 37 punktów i przewodzi w ligowej tabeli. Czający się za jej plecami Real Madryt traci dwa “oczka”, zatem rywalizacja o mistrzowski tytuł zapowiada się bardzo emocjonująco.

