Bayern pogodzony z losem ws. Alaby

David Alaba wygląda na to, że nie zmieni już swojej decyzji w sprawie swojej przyszłości w Bayernie Monachium. Austriak wkrótce może zmienić klub. Tymczasem prezes zarządu niemieckiej ekipy Karl-Heinz Rummenigge wydaje się akceptować to, że zawodnik w przyszłym roku odejdzie z Bayernu na zasadzie wolnego transferu.

Mistrzowie Niemiec pogodzeni z tym że David Alaba odejdzie z klubu na zasadzie wolnego transferu

Kontrakt Austriaka wygasa z końcem czerwca 2021 roku, ale z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami piłkarz może rozmawiać od stycznia

Karl-Heinz Rummenigge przekonywał, że Bayern próbował wszystkiego, aby zatrzymać 28-latka

Reprezentantem Austrii interesują się Real Madryt, Paris Saint-Germain i Chelsea

David Alaba łączony jest z takimi klubami jak: Real Madryt, Paris Saint-Germain, czy Chelsea FC. Obecna umowa reprezentanta Austrii z klubem z Bawarii wygasa z kończem czerwca, ale z ewentualnymi przyszłymi pracodawcami zawodnik będzie mógł prowadzić rozmowy już od 1 stycznia.

Bayern i jego bezowocne negocjacje

Przedstawiciel władz Bayernu przekonywał ostatnio, że Bayern robił wszystko, co w jego mocy, aby zatrzymać Alabę. 28-latek nie przystał jednak na oferowane mu warunki, więc obie strony nie znalazły ostatecznie nici porozumienia.

– Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby dojść do porozumienia. Odbyliśmy wiele rozmów, ale chcieliśmy od zawodnika uzyskać odpowiedź do końca października. Tak się nie stało i nie wiem, czy wrócimy do negocjacji – mówił Rumenigge cytowany przez Daily Mail.

– W naszym odczuciu przedstawiliśmy bardzo atrakcyjną ofertę, pokazującą, jak bardzo cenimy Davida, ale on jej nie przyjął – dodał Niemiec.

Chętnych na Alabę nie brakuje

Ostatnio pojawiły się głosy, że faworytem do pozyskania piłkarza jest Real Madryt. Hiszpański klub nie jest jednak jedynym chętnym na pozyskanie Austriaka. W grze pozostają też Chelsea i PSG. – Nie wiem nić o tym, że Alabę chce Real. W każdym razie od 1 stycznia zawodnik będzie mógł prowadzić rozmowy z każdym klubem, który będzie go chciał – zaznaczył Rumenigge.

Austriak został w ostatnich sezonach przekwalifikowany na środkowego obrońcę, co było następstwem świetnego wejścia do zespołu z Monachium Alphonso Daviesa, który wygryzł Alabę z lewej strony obrony. Były piłkarz TSG 1899 Hoffenheim w szeregach Bayernu wygrał dziewięć razy mistrzostwo Bundesligi. Ponadto zawodnik zaliczył też dwa triumfy w Lidze Mistrzów.