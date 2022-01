Pressfocus Na zdjęciu: Lucas Hernandez (z lewej)

Bayern potwierdził nowe przypadki Covid-19 w drużynie. Chorych aktualnie jest sześciu graczy, ale ich liczba może się wkrótce zwiększyć.

Sztab medyczny Bayernu nie miał dobrych wieści dla Juliana Nagelsmanna

Z Covid-19 zmaga się aktualnie sześciu piłkarzy

Chorych może być jednak więcej

Bayern w coraz trudniejszej sytuacji

W piątek 7 stycznia po przerwie świąteczno-noworocznej wznowiona zostanie Bundesliga. Wówczas na boisku zaprezentują się piłkarze z Monachium i Gladbach. Bayern przystąpi do tej konfrontacji osłabiony.

Mistrzowie Niemiec mieli wznowić treningi 1 stycznia, ale plany te musiały zostać odłożone w czasie z powodu potwierdzonych przypadków Covid-19 w drużynie. Pozytywne testy na obecność koronawirusa w organizmie mieli: Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Omar Richards oraz cztery osoby ze sztabu.

W poniedziałek 3 stycznia Bayern wreszcie wznowił treningi drużynowe. Wraz z kolegami nie trenowali jednak dwaj Francuzi – Lucas Hernandez i Tanguy Nianzou. Obaj są chorzy na Covid-19.

Do grona zakażonych mogą dołączyć również: Dayot Upamecano, Leroy Sane i Josip Stanisic. Ich testy dały niejednoznaczny wynik. W związku z tym cała trójka być może jest zdrowa i we wtorek dołączy do zespołu. Bayern wierzy, że tak będzie, więc przesunął trening z godziny 11:00, na 14:00, aby ci trzej piłkarze mogli ewentualnie uczestniczyć w zajęciach.

Czytaj także: Zimowe porządki w Bayernie. Transfer do Serie A potwierdzony