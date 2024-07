Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joao Palhinha

Joao Palhinha zaprezentowany kibicom Bayernu Monachium

Bayern Monachium długo starał się dopiąć przeprowadzkę Joao Palhinhi, ale wreszcie transferowa saga dobiegła końca. Portugalski zawodnik zasilił szeregi niemiecki zespołu. Koszt transferu 29-letniego pomocnik wyniosła „Bawarczyków” aż 51 milionów euro. Piłkarz natomiast związał się z nowym pracodawcą czteroletnim kontraktem.

We wtorek odbyła się oficjalna prezentacja Joao Palhinhi w Bayernie Monachium. Kibice mieli okazje obejrzeć specjalnie zorganizowaną konferencję prasową z udziałem reprezentanta Portugalii. 29-latek omówił m.in. swoje pierwsze dni w nowym zespole.

– Pierwsze wrażenia były naprawdę świetne. Naprawdę mi się podoba tutaj. Zdążyłem się trochę rozejrzeć i poznać kolegów z drużyny. Nie mogę się doczekać wyjścia na boisko z chłopakami i założenia koszulki – powiedział Joao Palhinha, cytowany przez portal „dieroten.pl”.

– Rozmawiałem już o transferze z Maxem Eberlem. Nie sądziłem, że Bayern ponownie się do mnie zwróci. Kiedy transfer nie doszedł do skutku, było to rozczarowanie dla mnie i mojej rodziny. Nie było to łatwe do przetrawienia – kontynuował reprezentant Portugalii.

– Potem trzeba znowu dać z siebie wszystko na boisku, to była okazja, aby otrzymać kolejną szansę gry dla Bayernu. Jestem bardzo dumny, że mam taką możliwość. To był dla mnie wspaniały moment i naprawdę cieszę się pierwszymi dniami – podsumował.

