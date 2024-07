Manchester United finalizuje trzeci transfer tego lata

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Noussair Mazraoui blisko transferu z Bayernu Monachium do Manchesteru United

Man Utd według najnowszych doniesień mediów jest blisko sfinalizowania kolejnej transakcji tego lata. Fichajest.net przekonuje, że klub z Old Trafford ma wzmocnić się prawy obrońcą, który ostatnio bronił barw Bayernu Monachium.

Źródło przekonuje, że Noussair Mazraoui jest gotowy na to, aby zacząć nowy etap w karierze. Marokański defensor miałby dołączyć do Manchesteru United za 25 milionów euro. Wygląda na to, że sternicy Czerwonych Diabłów wygrają wyścig po zawodnika z West Hamem United, który wcześniej też wykazywał zainteresowanie zawodnikiem.

26-letni zawodnik to 28-krotny reprezentant kraju. Debiut w drużynie narodowej Mazraoui zaliczył we wrześniu 2018 roku. Aktualny kontrakt zawodnika z Bawarczykami obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Mazraoui trafił do Bayernu w lipcu 2022 roku z Ajaxu. Dołączył do niemieckiej ekipy na zasadzie wolnego transferu. Mazraoui w poprzednim sezonie wystąpił w 29 spotkaniach. Zaliczył w nich cztery asysty.

Jeśli transakcja z udziałem piłkarza stanie się faktem, to o miejsce w składzie może rywalizować z Diogo Dalotem. Aaron Wan-Bissaka może z kolei wkrótce zakończyć przygodę z Czerwonymi Diabłami. Piłkarz jest w trakcie zaawansowanych rozmów w sprawie transferu do West Hamu United.

