Bayern Monachium remisuje z Bayerem Leverkusen

Na sobotę został zaplanowany hitowy mecz 5. kolejki rozgrywek Bundesligi, w którym Bayern Monachium przed własną publicznością podejmował Bayer Leverkusen. Było to starcie najbardziej utytułowanej niemieckiej drużyny z obecnym mistrzem kraju. Oba zespołu prezentują na początku sezonu przyzwoitą formę, przez co kibice ostrzyli sobie zęby na pojedynek na Allianz Arena.

Rywalizacja w Bawarii od pierwszych minut stała na wysokim poziomie, ale to Bayern Monachium od początku zaznaczył swoją dominację nad rywalem. W 31. minucie jednak to Bayer Leverkusen wykorzystał sytuacje i wyszedł na prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Robert Andrich. Radość zespołu Xabiego Alonso długi nie trwała, bowiem chwilę później gospodarze doprowadzili do wyrównania. Aleksandar Pavlović oddał precyzyjny strzał z dystansu i Lukas Hradecky był bez szans. W pierwszych 45. minutach więcej trafień nie było. Drużyny zatem schodziły na przerwę przy stanie 1:1.

W drugiej odsłonie jeszcze bardziej uwidoczniła się przewaga miejscowych. Bayern Monachium jednak nie zdołał strzelić więcej goli. Podobnie jak Bayer Leverkusen, który ewidentnie tego dnia był nastawiony na defensywę. Hitowy mecz Bundesligi zatem zakończył się podziałem punktów.

Bayern Monachium w kolejnym meczu zmierzy się z Aston Villą w Lidze Mistrzów. Bayer Leverkusen natomiast w tych samych rozgrywkach podejmie AC Milan.

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen 1:1

Andrich (31′) – Pavlović (38′)

