Bayer Leverkusen został mistrzem Niemiec

Dla Aptekarzy to pierwszy tytuł w historii klubu

Xabi Alonso i jego zespół w drodze po mistrzostwo nie przegrał żadnego meczu

Bayer Leverkusen napisał piękną historię, eksperci zachwyceni

Bayer Leverkusen w meczu 29. kolejki Bundesligi przypieczętował pierwsze w historii mistrzostwo Niemiec. Aptekarze na własnym stadionie pokonali aż 5:0 Werder Brema. W drugiej połowie hat-trickiem popisał się Florian Wirtz, który poprowadził swoich kolegów do historycznego osiągnięcia.

Na mistrzostwo kraju dla Bayeru od razu zareagowali eksperci w mediach społecznościowych. Pod adresem Xabiego Alonso oraz całego zespołu płyną nie tylko gratulację, ale również słowa zachwytu. Warto zaznaczyć, że drużyna z Leverkusen w drodze do tytułu nie przegrała żadnego meczu.

– 11 lat panowania Bayernu Monachium i starczy! Bayer Leverkusen mistrzem Niemiec! Tytuł zdobyty na 5 kolejek przed końcem. 25 zwycięstw, 4 remisy, 0 porażek. Bilans goli 74:19. 43 mecze bez porażki we wszystkich rozgrywkach. Niesamowite co stworzył w tym klubie Xabi Alonso – pisze Marcin Borzęcki komentator Viaplay.

– Kilka miesięcy temu przypomniała mi się historia, która związana jest z określeniem „Neverkusen”. Domyślam się, że wraz z publikacją słów „mistrza nie zdobyli do dziś” wszechświat poprosił, by potrzymać mu piwo. Nie ma za co – śmieje się Przemysław Langier, dziennikarz Goal.pl

– Wspaniały wynik Xabiego Alonso i Bayeru Leverkusen. Do tego rekordowe 43 mecze bez porażki. Kosmos! – napisał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl

– Jeśli zrywać z łatką Vizekusen, to właśnie tak. Co za sezon Bayeru, co za praca Xabiego Alonso, co za zespół. W meczu o tytuł z ławki wchodzą Wirtz, Grimaldo i Palacios… Byli przygotowani na każdy wariant. Każdemu kibicowi życzę, by choć raz w życiu przeżył ze swoją drużyną to, czego w tym roku doświadczają kibice Bayeru – zachwyca się Tomasz Urban z Viaplay.