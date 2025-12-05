Zieliński dostał laurkę od byłego piłkarza Napoli. Co za słowa o Polaku!

Piotr Zieliński ze swoimi umiejętnościami mógł być wśród pięciu najlepszych pomocników na świecie - twierdzi Mario Rui. Portugalczyk grał z Polakiem w Napoli w latach 2017-2024.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

„Zieliński mógłby znaleźć się w najlepszej piątce pomocników na świecie”

Piotr Zieliński w przeszłości dużą część swojej kariery spędził w Napoli. Pod Wezuwiuszem grał w latach 2016-2024 zdobywając mistrzostwo i puchar Włoch. Łącznie wystąpił w 364 meczach, w których zdobył 51 goli i zanotował 46 asyst.

W trakcie pobytu w Neapolu miał okazję dzielić szatnie z Mario Ruim. 12-krotny reprezentant Portugalii udzielił ostatnio wywiadu dla dziennika Tuttosport. Został zapytany o najbardziej niedocenianych zawodników, z którymi grał. Jako jednego z nich wskazał Piotra Zielińskiego. Jego zdaniem Polak mógłby być wśród pięciu najlepszych pomocników na świecie.

– Isco w młodzieżowym zespole Valencii był prawdziwym fenomenem. Z Realem Madryt wygrał wszystko, ale indywidualnie mógł osiągnąć jeszcze więcej. Potem myślę o Piotrze Zielińskim. To niezwykły piłkarz i wspaniały człowiek. Z jego umiejętnościami mógłby znaleźć się w najlepszej piątce pomocników na świecie – powiedział Mario Rui w rozmowie z Tuttosport.

Aktualnie od 2024 roku Zieliński jest związany z Interem Mediolan. W trwającym sezonie wystąpił w 16 meczach, w których zdobył dwie bramki i zanotował dwie asysty. Ostatnio jest w świetnej formie, za co zbiera pozytywne recenzje we włoskich mediach.