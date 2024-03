Xabi Alonso usłyszał, by poczekał na Real Madryt

Xabi Alonso jest rozchwytywany, a media donoszą, że może zostać latem szkoleniowcem Bayernu Monachium. Hiszpan namawiany jest jednak przez znanego niemieckiego działacza, by na razie został w Bayerze Leverkusen. Miałoby to otworzyć mu drzwi do pracy w Realu Madryt.

IMAGO / Beautiful Sports Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso jest łączony z Bayernem i Liverpoolem

Hiszpan jest namawiany, by zostać w Leverkusen

Miałoby to umożliwić mu późniejsze przenosiny do Realu

Xabi zastąpi w Realu Carlo Ancelottiego?

Z najnowszych doniesień wynika, że faworytem w walce o zakontraktowanie Xabiego Alonso jest Bayern Monachium. Były piłkarz Liverpoolu robi furorę w Bundeslidze jako szkoleniowiec Bayeru Leverkusen. Aptekarze są obecnie o krok od zdobycia mistrzostwa i rozgrywają doskonały sezon.

Działacz Reiner Calmund, który był w przeszłości prezesem Bayeru, zdecydował się doradzić Xabiemu Alonso. Uważa, że Hiszpan powinien celować w pracę w Realu Madryt, który prędzej czy później będzie szukać następcy Carlo Ancelottiego.

– Gdybym był agentem Xabiego, powiedziałbym mu, by na razie nie ruszał się z Leverkusen. Na pewno nie radziłbym mu przenosin do Liverpoolu, by zająć miejsce Kloppa. Moim zdaniem za rok czy dwa zwolni się miejsce w Realu Madryt, który pożegna się z Ancelottim. To jest posada, o której powinien myśleć Alonso – zaznaczył Calmund.