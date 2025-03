Williams będzie przebierał w ofertach. Gigant rzuca wyzwanie Barcelonie

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Man United nadal obserwuje sytuacje Nico Williamsa

Manchester United notuje bardzo nieudany sezon w Premier League. Fatalne wyniki w lidze były skutkiem zwolnienia Erika ten Haga. Poprawa miała nastąpić wraz z zatrudnieniem nowego trenera, którym został Ruben Amorim. Pod wodza Portugalczyka drużyna nie zanotowała progresu. Aktualnie “Czerwone Diabły” zajmują dopiero 13. miejsce w tabeli z dorobkiem 37 punktów.

Latem na Old Trafford ma dojść do rewolucji. Z klubem pożegna się kilku obecnych zawodników, a w ich miejsce mają przyjść nowi piłkarze. Część mediów z transferem do Manchesteru United łączy m.in. Nico Williamsa.

Choć głównym kandydatem do pozyskania mistrza Europy jest FC Barcelona, to Manchester United nie zrezygnował z pomysłu sprowadzenia 22-latka. Jak donosi dziennik Sport, kierownictwo 20-krotnego mistrza Anglii wciąż bacznie obserwuje sytuację piłkarza. Źródło uważa, że zainteresowanie gwiazdą w obozie “Red Devils” jest wciąż bardzo duże.

Barcelona i Manchester United to tylko dwie z kilku opcji, jakie będzie miał do wyboru Nico Williams. Oprócz nich o transferze skrzydłowego myśli także Paris Saint-Germain i Chelsea. Wszystko wskazuje więc na to, że latem reprezentant Hiszpanii będzie mógł przebierać w ofertach. Warto dodać, że w kontrakcie piłkarza jest zapisana suma odstępnego w wysokości 60 mln euro.

W tym sezonie Williams rozegrał 37 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Na swoim koncie zapisał 9 goli i 7 asyst.