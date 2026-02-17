Tu znajdziesz bilety na mecze ligowe i pucharowe

“Goal.pl Bilety by VisitFootball” to serwis, w którym kupisz wejściówki na mecze rozgrywane w całej Europie.

Goal.pl Na zdjęciu: Szukasz biletów na mecze? Sprawdź naszą ofertę

Szukasz biletów na ciekawe mecze rozgrywane w całej Europie? Chciałbyś kibicować z trybun gwiazdom światowej piłki? Jeśli tak, to odwiedź stronę goal.pl/bilety i zapoznaj się z ofertą biletów na mecze piłki nożnej. Aktualnie w ofercie są dostępne wejściówki m.in. na mecze Ligi Mistrzów, Serie A i Premier League.

Wybierasz się do Mediolanu i zamierzasz obejrzeć mecz na San Siro? Chcesz zorganizować futbolową wycieczkę do Anglii, a może marzysz o obejrzeniu z trybun piłkarzy PSG? Sprawdź nas!

Data Rozgrywki Mecz Cena biletów 17 lutego Liga Mistrzów Benfica Lizbona – Real Madryt od 1245 zł 17 lutego Liga Mistrzów Borussia Dortmund – Atalanta od 340 zł 18 lutego Serie A AC Milan Como 1907 od 615 zł 18 lutego Liga Mistrzów Club Brugge – Atletico Madryt od 825 zł 18 lutego Premier League Wolverhampton – Arsenal od 825 zł 20 lutego La Liga Athletic Bilbao – Elche od 550 zł 20 lutego Jupiler Pro League AA Gent – Cercle Brugge od 485 zł 20 lutego 2. Bundesliga VfL Bochum – FC Nurnberg od 510 zł

O VisitFootball.com:

VisitFootball.com to wiodąca europejska platforma podróży piłkarskich z ponad 15-letnim doświadczeniem w dostarczaniu kibicom oficjalnych biletów i atrakcji piłkarskich. Zaufało jej tysiące kibiców każdego sezonu, gwarantując bezpieczny i niezapomniany dostęp do największych stadionów i klubów w Europie.

Usługa sprzedaży biletów oraz obsługa klientów jest realizowana przez Voetbaltri