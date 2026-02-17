Tu znajdziesz bilety na mecze ligowe i pucharowe

“Goal.pl Bilety by VisitFootball” to serwis, w którym kupisz wejściówki na mecze rozgrywane w całej Europie.

Szukasz biletów na ciekawe mecze rozgrywane w całej Europie? Chciałbyś kibicować z trybun gwiazdom światowej piłki? Jeśli tak, to odwiedź stronę goal.pl/bilety i zapoznaj się z ofertą biletów na mecze piłki nożnej. Aktualnie w ofercie są dostępne wejściówki m.in. na mecze Ligi Mistrzów, Serie A i Premier League.

Wybierasz się do Mediolanu i zamierzasz obejrzeć mecz na San Siro? Chcesz zorganizować futbolową wycieczkę do Anglii, a może marzysz o obejrzeniu z trybun piłkarzy PSG? Sprawdź nas!

DataRozgrywki MeczCena biletów
17 lutegoLiga MistrzówBenfica Lizbona – Real Madrytod 1245 zł
17 lutegoLiga MistrzówBorussia Dortmund – Atalantaod 340 zł
18 lutegoSerie AAC Milan Como 1907od 615 zł
18 lutegoLiga MistrzówClub Brugge – Atletico Madrytod 825 zł
18 lutegoPremier LeagueWolverhampton – Arsenalod 825 zł
20 lutegoLa LigaAthletic Bilbao – Elcheod 550 zł
20 lutegoJupiler Pro LeagueAA Gent – Cercle Bruggeod 485 zł
20 lutego2. BundesligaVfL Bochum – FC Nurnbergod 510 zł

O VisitFootball.com:

VisitFootball.com to wiodąca europejska platforma podróży piłkarskich z ponad 15-letnim doświadczeniem w dostarczaniu kibicom oficjalnych biletów i atrakcji piłkarskich. Zaufało jej tysiące kibiców każdego sezonu, gwarantując bezpieczny i niezapomniany dostęp do największych stadionów i klubów w Europie.

