Trent Alexander Arnold z cudownym trafieniem z rzutu wolnego! [WIDEO]

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Alexander-Arnold i rzuty wolne to dobra para

Liverpool nie składa broni w walce o mistrzostwo Anglii. Wyjazdowy mecz z Fulham to dla The Reds ważna okazja, by zainkasować kolejne trzy punkty. Brak zwycięstwa mógłby poważnie skomplikować plany podopiecznych Jurgena Kloppa. Fulham jest jednak bardzo groźną drużyną zwłaszcza na swoim boisku, co zwiastowało wielkie emocje w niedzielnym spotkaniu.

Tych nie brakowało już w pierwszej części gry, a wszystko za sprawą Trenta Alexandra-Arnolda. W 32. minucie podszedł on do wykonania rzutu wolnego z ponad 20 metrów od bramki strzeżonej przez Bernda Leno. Anglik znakomicie uderzył piłkę nad murem ustawionym z graczy Fulham, a ta ułamek sekundy później zatrzepotała w siatce.

Cudowny gol Alexandra-Arnolda. Tak Liverpool wyszedł na prowadzenie w meczu z Fulham #domPremierLeague pic.twitter.com/ZImY4ufE7Q — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) April 21, 2024

Choć Liverpool wyszedł na prowadzenie, to do przerwy było już 1:1. Na przepiękne trafienie Alexandra-Arnolda odpowiedział Timothy Castagne. Belg tuż przed końcem pierwszej części gry doprowadził do remisu, a Liverpool musiał się spiąć, by pójść po pełną pulę w drugiej połowie spotkania.