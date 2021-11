Szymański niezadowolony ze swojej sytuacji w kadrze. “Nie rozumiem tego”

Sebastian Szymański po raz kolejny nie został powołany przez Paulo Sousę na zgrupowanie reprezentacji Polski. Zawodnik Dynama Moskwa postanowił wypowiedzieć się na temat tej sytuacji w rozmowie z rosyjskim serwisem Match TV.

Szymański nie rozumie, dlaczego nie jest powoływany do kadry

22-latek uważa, że w Dynamie Moskwa bardzo się rozwinął

Pomocnik nie załamuje się i w dalszym ciągu chce pracować, by przekonać do siebie Paulo Sousę

Szymański w dalszym ciągu nie zasłużył na powołanie od Sousy

22-letni pomocnik w tym sezonie w lidze rosyjskiej w dwunastu meczach zdobył trzy gole oraz zaliczył cztery asysty. Mimo tego Szymański w dalszym ciągu nie może przekonać do swoich umiejętności selekcjonera Paulo Sousy, który konsekwentnie pomija tego zawodnika przy okazji powołań na zgrupowania.

– Nie wiem, dlaczego nie otrzymuję powołań. Chciałbym poznać powód tej sytuacji. Możliwe, że inni piłkarze są po prostu ode mnie lepsi. Taki jest futbol i muszę się z tym pogodzić – uważa Szymański.

– Bardzo chciałbym grać dla reprezentacji. Nie wiem, co jeszcze mogę zrobić, by znaleźć się na liście powołanych. W Dynamie cały czas się rozwijam, ale w dalszym ciągu to za mało, by dostać powołanie – dodał pomocnik.

Sebastian Szymański za kadencji Paulo Sousy zagrał w reprezentacji Polski tylko jeden mecz.

