Sebastian Szymański notuje świetne liczby w barwach Fenerbahce

Latem może zostać wytransferowy do czołowej europejskiej ligi

Polskim pomocnikiem poważnie interesuje się Juventus

Szymański kolegą zespołowym Szczęsnego? To byłby wielki transfer

Sebastian Szymański rozgrywa imponujący debiutancki sezon na boiskach tureckiej ekstraklasy. Jego transfer do Fenerbahce okazał się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Klub zyskał świetnego piłkarza, a on sam ma szansę wypromować się i trafić do czołowej europejskiej ligi. Już teraz media rozpisują się o Polaku w kontekście dużego transferu do któregoś z piłkarskich gigantów.

Póki co Fenerbahce nie planuje rozstawać się z Szymańskim, natomiast może to zmienić wysokość ofert transferowych. Uważa się, że mógłby on zostać nawet najdrożej sprzedanym zawodnikiem w historii tureckiego klubu. Szacowana kwota transferu wynosi 25 milionów euro.

Szymański jest głównie łączony z przenosinami do Premier League, choć niewykluczony jest także inny kierunek. 24-latek trafił bowiem na radary Juventusu, który latem planuje poważnie wzmocnić środek pola. Stara Dama musi się jednak spieszyć, bowiem finansowo nie ma szans konkurować z drużynami z Wysp Brytyjskich.

