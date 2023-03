Sergio Aguero nagle złapał się za serce. Fani przeżyli chwile grozy

PressFocus Na zdjęciu: Sergio Aguero

Sergio Aguero musiał przedwcześnie odwiesić buty na kołek

U Argentyńczyka wykryto arytmię serca

Na ostatnim streamie były zawodnik miał atak

Argentyńczyk miał atak arytmii serca podczas transmisji na żywo

Sergio Aguero przez długie lata dostarczał kibicom emocji. Najlepszy okres kariery spędził w Manchesterze City, gdzie zdobywał mnóstwo bramek oraz był ulubieńcem publiczność na Etihad Stadium. Na Argentyńczyka mocno liczono w FC Barcelonie. Jednak przygoda z “Blaugraną” musiała zostać przedwcześnie zakończona. Wykryto u niego bowiem arytmię serca i musiał zakończyć piłkarską karierę. 15 grudnia 2021 roku oficjalnie zawiesił buty na kołku.

Ibai Llanos, znany influencer, rozmawiał z Sergio Aguero podczas transmisji na “Twitchu”. W pewnej chwili 34-latek przestał mówić i złapał się za serce. Okazało się, że doświadczył ataku arytmii.

– Co się z tobą dzieje? Czy wszystko w porządku? – zapytał Llanos.

– Myślę, że po prostu miałem mini arytmię – wyznał Agüero.

– Teraz? W tej chwili? Czy chcesz iść do lekarza? – dopytywał

– Nie, mam chip i on wysyła sygnał do urządzenia. To było dziwne, poczułem się inaczej niż zwykle. Może to tylko siedzi w mojej głowie – stwierdził 34-latka.

