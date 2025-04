Real Madryt odpowiedział Barcelonie. Arda Guler bohaterem meczu [WIDEO]

Real Madryt pokonał Getafe (1:0) w wyjazdowym meczu 33. kolejki La Liga. Jedyną bramkę zdobył Arda Guler. Królewscy tracą cztery punkty do liderującej Barcelony.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Real Madryt

Arda Guler rozstrzygnął losy meczu

Real Madryt nie odpuszcza walki o tytuł mistrza Hiszpanii. W środowy wieczór Królewscy zmierzyli się na wyjeździe z Getafe w ramach 33. kolejki La Liga. W poprzednie serii gier Azulones przegrali z Espanyolem (0:1), grając przez ponad pół godziny w dziesiątkę po czerwonej kartce Christantusa Uche. Natomiast madrytczycy w miniony weekend skromnie ograli Athletic Bilbao (1:0).

Dla Los Blancos było to kolejne spotkanie, które miało pozwolić im utrzymać presję na prowadzącej w tabeli Barcelonie. Katalończycy we wtorek pokonali Mallorcę (1:0) po trafieniu Daniego Olmo, powiększając swoją przewagę nad Królewskimi do siedmiu punktów.

W 21. minucie zrobiło się gorąco pod bramką gospodarzy. Arda Guler przejął piłkę tuż przed polem karnym i fantastycznym strzałem posłał futbolówkę prosto do siatki. Reprezentant Turcji czekał na ligowe trafienie od 7 grudnia, kiedy wpisał się na list strzleców z Gironą.

𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗬𝗧 𝗣𝗥𝗢𝗪𝗔𝗗𝗭𝗜 𝗪 𝗠𝗘𝗖𝗭𝗨 𝗭 𝗚𝗘𝗧𝗔𝗙𝗘 𝗖𝗙! 🔥



Arda Güler zebrał piłkę po nieudanej akcji kolegów i uderzył z dystansu! ⚽️💥 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/apmGRMGfi0 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 23, 2025

W drugiej połowie spotkania kibice nie doczekali się kolejnych bramek. Po trafieniu Gulera w pierwszej części meczu, Królewscy skutecznie kontrolowali przebieg gry i dowieźli skromne prowadzenie do końcowego gwizdka. Dzięki wygranej podopieczni Carlo Ancelottiego zbliżyli się do Dumy Katalonii, z którą zmierzy się już w sobotę (26 kwietnia) w finale Puchar Króla. Los Blancos pozostają w grze o mistrzostwo Hiszpanii.

Getafe – Real Madryt 0:1 (0:1)

0:1 Arda Guler 21′