Real Madryt - Benfica: sprawdź, gdzie oglądać rewanż 1/16 finału Ligi Mistrzów. Transmisja w TV i online. Godzina meczu, szczegóły.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt – Benfica, gdzie oglądać?

Przed rewanżem w 1/16 finału Ligi Mistrzów sytuacja Realu Madryt jest korzystna. W pierwszym meczu hiszpański zespół wygrał 1:0 i do rewanżu na Santiago Bernabéu przystępuje z jednobramkową zaliczką. Królewscy świetnie radzą sobie w fazie pucharowej Champions League, a gra przed własną publicznością dodatkowo zwiększa ich szanse na awans do kolejnej rundy.

Benfica staje przed trudnym zadaniem odrobienia strat na jednym z najtrudniejszych stadionów w Europie. Portugalczycy pokazali jednak w tej edycji rozgrywek, że potrafią rywalizować z najmocniejszymi drużynami i z pewnością nie złożą broni w walce o awans do 1/8 finału. Spotkanie będzie można obejrzeć w telewizji oraz online.

Real Madryt – Benfica, transmisja w TV

Mecz Real Madryt – Benfica w ramach rewanżu 1/16 finału Ligi Mistrzów odbędzie się w środę (25 lutego) o godzinie 21:00. Transmisja telewizyjna będzie dostępna na kanale Canal+ Extra 1.

Real Madryt – Benfica, transmisja online

Rewanż Ligi Mistrzów możesz śledzić także w internecie. Dostęp do CANAL+ online można uzyskać dzięki promocji STS. Po spełnieniu określonych warunków otrzymasz voucher, który pozwoli korzystać z pakietu CANAL+ Super Sport i oglądać mecze Ligi Mistrzów. Jak to zrobić?

Załóż konto w STS z kodem GOALPLUS i zaznacz zgody marketingowe oraz zaakceptuj Promocję Powitalną, Wpłać minimum 50 zł przy pierwszym depozycie, Gotowe! W ciągu 3 dni roboczych otrzymasz voucher do serwisu streamingowego CANAL+ z pakietem CANAL+ Super Sport.

Voucher zapewnia 3-miesięczny dostęp do pakietu CANAL+ Super Sport. Subskrypcja odnawia się automatycznie po okresie promocyjnym – istnieje możliwość rezygnacji w dowolnym momencie.

