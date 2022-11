fot. PressFocus Na zdjęciu: Paulo Bento

Reprezentacja Korei Południowej brała udział we wtorek w niezwykle emocjonującym spotkaniu przeciwko Ghanie. Ekipa z Azji przegrała (2:3). Tymczasem po ostatnim gwizdku sędziego czerwoną kartką ukarany został Paulo Bento, co skutkuje tym, że nie będzie mógł prowadzić swojej drużyny z ławki w starciu z Portugalią.

Reprezentacja Korei Południowej walczyła w spotkaniu z Ghaną, ale ostatecznie skończyła mecz na tarczy

Paulo Bento został ukarany po poniedziałkowym meczu czerwoną kartką

Portugalski selekcjoner Koreańczyków z Korei Południowej nie będzie mógł prowadzić swojego zespołu z Portugalią

Paulo Bento nawrzucał sędziemu

Reprezentacja Korei Południowej jest w niezwykle trudnym położeniu przed spotkaniem z Portugalią, które odbędzie się w piątek o 16:00. Azjatycki team aktualnie jest na czwartym miejscu w grupie H. Teoretycznie szanse na grę w fazie pucharowej zespół jeszcze ma, ale musi też liczyć na korzystny rezultat w starciu z udziałem Ghany i Urugwaju.

Tymczasem już wiadomo, że w piątkowym meczu Koreańczycy z Korei Południowej nie będą mogli liczyć na swojego trenera. We wtorkowy starciu sędzia Anthony Taylor doliczył 10 minut do drugiej połowy. Już po tym czasie Wojownicy Taegeuk wywalczyli rzut rożny. Sędzia jednak nie pozwolił na jego rozegranie, co spowodowało, że Paulo Bento wyraził swoje niezadowolenie. Tak zdecydowanie, że został ukarany czerwoną kartką.

Zobacz także:

Mecz z udziałem Korei Południowej i Ghany odbył się na City Education Stadium. Obiekt w Al Rayan może pomieścić ponad 44 tysiące widzów. Kolejne spotkanie w grupie H odbędzie się jeszcze dzisiaj o 20:00. Zmierzą się w nim reprezentacje Portugalii i Urugwaju.

