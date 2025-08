Milan rozpoczął negocjacje z gwiazdą Liverpoolu

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Milan walczy o transfer Darwina Nuneza

Milan już na początku okna transferowego postawił sprawę jasno. Celem numer jeden jest pozyskanie nowego napastnika. Massimiliano Allegri oczekuje transferu klasowej „dziewiątki”. Włoski szkoleniowiec chce zawodnika, który potrafi odnaleźć się w polu karnym, gra zespołowo i pasuje do jego taktyki.

Według informacji podanych przez Gianlucę Di Marzio, Igli Tare nawiązał bezpośredni kontakt z Darwinem Nunezem. Milan oferuje mu kluczową rolę w nowym projekcie, a rozmowy będą trwały tak długo, jak istnieje choćby cień szansy na powodzenie operacji.

Nunez był już blisko Milanu w 2020 roku, gdy błyszczał w barwach Almerii. Wówczas jednak tylko Benfica zaryzykowała i zapłaciła 20 milionów euro za gracza z drugiej ligi hiszpańskiej. Teraz po pięciu latach temat wraca.

Problemem mogą być finanse. Liverpool oczekuje 55 milionów euro, a sam zawodnik żąda 6,5 miliona pensji rocznie. To zbyt wiele dla Napoli, które finalnie postawiło na Lorenzo Luccę i zrezygnowało z gwiazdy The Reds. Milan jednak liczy na dobre relacje z agentem Fali Ramadanim, z którym Nunez niedawno rozpoczął współpracę.

Arabskie Al Hilal również obserwuje sytuację i ma mocne argumenty finansowe. Dla Milanu to może być ostatnia szansa, by ściągnąć napastnika, który kiedyś miał być następcą Cavaniego w reprezentacji. Jeśli operacja się nie powiedzie to Rossoneri wrócą do planów pozyskania Dusana Vlahovicia.

