Znany komentator żegna się z Canal+. Opuszcza stację sportową

Na zdjęciu: mikrofon Canal+

Mateusz Rokuszewski odchodzi z Canal+

Mateusz Rokuszewski poinformował, że jego współpraca z Canal+ dobiega końca. Dziennikarz i komentator podzielił się wiadomością za pośrednictwem platformy X. Rokuszewski był związany ze stacją sportową przez ostatnie lata, komentując mecze PKO BP Ekstraklasy oraz uczestnicząc w innych projektach redakcyjnych. Na ten moment nie ujawnił jeszcze swoich dalszych planów zawodowych.

– Dziś dowiedziałem się, że niebawem kończy się moja przygoda w C+. Dzięki za wszystkie transmisje, mam nadzieję, że z czasem trochę mniej przeszkadzałem, no i do usłyszenia przy tych okazjach, które zostały – napisał Rokuszewski.

Warto dodać, że znany komentator na początku swojej pracy dziennikarskiej był związany z portalem Weszło.com. Z kolei w 2023 roku dołączył do Canal+. W minionej kolejce Ekstraklasy skomentował dwa mecze – Śląsk Wrocław – GKS Katowice oraz Stal Mielec – Górnik Zabrze.