Marcin Bułka zaczyna kombinować? L’Equipe z nowymi wieściami o Polaku

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Marcin Bułka odrzucił ofertę Nice

Marcin Bułka to dwukrotny reprezentant Polski, który w przeszłości według doniesień dziennikarza Mateusza Borka był przymierzany między innymi do Manchesteru United. Finalnie taki ruch nie doszedł do skutku. Nie jest jednak wykluczone, że zawodnik niebawem zmieni pracodawcę. Obecna umowa Bułki z OGC Nice obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Władze klubu miały jednak chęć przedłużyć kontrakt z bramkarzem. Ciekawe wieści na ten temat przekazało natomiast L’Equipe.

Źródło twierdzi, że były golkiper PSG, odrzucił propozycję nowej umowy z Nice. Jednocześnie rozmowy między stronami zostały zerwane. L’Equipe daje jednocześnie do zrozumienia, że zdolny bramkarz chce zmienić klub.

Polak wyceniany na 20 milionów euro

Bułka w tym sezonie wystąpił w sześciu spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Puścił w nich siedem bramek i raz zachował czyste konto. Zawodnik współpracuje z agencją menedżerską, która reprezentuje interesy między innymi takich graczy jak: Christopher Nkunku czy Jonathan Tah.

Mimo wciąż młodego wieku jak na bramkarza, to Bułka ma już sporo sukcesów w swoim CV. Został mistrzem Ligue 1 i zdobywcą Pucharu Francji z PSG. Z kolei w minionym roku został wybrany zawodnikiem roku w Nicei. Zawodnik pierwsze kroki w karierze piłkarskiej stawiał w Escoli Warszawa, skąd trafił do Chelsea. Następnie reprezentował barwy takich ekip jak: FC Cartegena czy LB Châteauroux. W lipcu 2022 roku trafił z PSG do Nice za dwa miliony euro.

