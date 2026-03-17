Manchester United podjął decyzję! Przyszłość Zirkzee powoli się wyjaśnia

Manchester United rozmyśla nad przyszłością Joshuy Zirkzee. Jak się okazuje, Czerwone Diabły są jednak gotowe pożegnać Holendra. Zainteresowana strona będzie jednak musiała zapłacić co najmniej 22 miliony euro - donosi "Tuttomercatoweb".

Manchester United wreszcie znajduje się na odpowiednich torach. Czerwone Diabły po zatrudnienia Michaela Carricka zaczęły grać na oczekiwanym poziomie. Angielski szkoleniowiec sprawił, że zespół zaczął wygrywać i prezentować miły dla oka futbol. Drużyna z Old Trafford jest na dobrej drodze, aby w przyszłym sezonie występować na poziomie Ligi Mistrzów.

Ostatnio w mediach znów zaczął przewijać się temat Joshuy Zirkzee i jego przyszłości w Manchesterze United. Najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje serwis „Tuttomercatoweb”. Otóż Czerwone Diabły skłaniają się ku opcji rozstania z Holendrem. Napastnik został już wyceniony na 22 miliony euro, czyli na taką samą kwotę, jaką zapłacono za niego Bologni. Angielski klub tym samym nie chce stracić na Finansowym Fair Play.

Joshua Zirkzee nie powinien mieć problemy ze znalezieniem sobie nowego otoczenia. Holender ma wyrobioną opinię w Serie A i to tamtejsze kluby interesują się jego osobą. Włoska prasa zdradza, że w walce o transfer 24-latka liczy się m.in. AS Roma.

W trwającej kampanii Joshua Zirkzee rozegrał 20 spotkań w koszulce Manchesteru United. Reprezentant Holandii zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.