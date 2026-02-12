Manchester United już latem może pozbyć się balastu. Czerwone Diabły ma opuścić Tyrell Malacia. Holenderski obrońca znalazł się na celowniku Sunderlandu - informuje "Sports Boom".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Tyrell Malacia

Sunderland zainteresowany Tyrellem Malacią

Manchester United wreszcie znalazł odpowiednią formę. Potrzebna do tego była postać Michaela Carricka. Zatrudnienie angielskiego szkoleniowca okazało się bardzo dobrym wyborem, ponieważ Czerwone Diabły dziś prezentują się na miarę oczekiwań. Ostatni mecz jednak nie poszedł po ich myśli. Zespół z Old Trafford tylko zremisował z West Hamem United (1:1).

Letnie okienko transferowe zapowiada się pracowicie w obozie Manchesteru United. Jak się okazuje, szeregi angielskiego zespołu może opuścić zbędny zawodnik. A jest nim Tyrell Malacia. Z informacji przekazanych przez „Sports Boom” dowiadujemy się, że Holender może zostać na boiskach Premier League. Piłkarz znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Sunderlandu.

Sunderland bacznie monitoruje sytuację Tyrella Malacii. Warto zaznaczyć, że prawdopodobnie Holender będzie latem dostępny za darmo. Wraz z końcem czerwca kończy się kontrakt defensora z Manchesterem United. Czas pokaże, czy Czerwone Diabły definitywnie zrezygnują z 26-latka, a ten wyląduje na Stadium of Light.

Tyrell Malacia nie pełni znaczącej roli w Manchesterze United. Holenderski obrońca w trwającej kampanii tylko raz pojawił się na boiskach Premier League. 26-latek spędził na placu gry zaledwie dwie minuty.