Manchester chce gwiazdę Barcelony. W grze nawet 150 milionów

Manchester United w lecie zamierza przeprowadzić spektakularny transfer. Portal Fichajes.net przekonuje, że Czerwone Diabły są gotowe wydać nawet 150 milionów euro na gwiazdę Barcelony.

Every Second Media/ Alamy Na zdjęciu: Manchester United FC - Sunderland AFC

Manchester United pyta o napastnika Barcy

Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Senne Lammens i Diego Leon – w minionym okienku Manchester United wydał aż 250 milionów euro na transfery. To nie oznacza, że za niemal rok zamierza ograniczyć swój budżet. Czerwone Diabły nie chcą się ograniczać i w lecie 2026 roku planują wielki ruch. Portal Fichajes.net zdradza szczegóły.

Na celowniku 20-krotnych mistrzów Anglii znalazł się Raphinha. Gwiazda Barcelony już na smak gry w Premier League. W lipcu 2022 roku Blaugrana sprowadziła go z Leeds za 58 milionów euro. W angielskiej elicie zanotował łącznie 65 spotkań, zdobył 7 bramek i zaliczył 12 ostatnich podań. Natomiast już w koszulce Dumy Katalonii wystąpił w 151 meczach – jego ofensywny dorobek to 57 goli i 53 asysty.

Manchester jest gotowy zapłacić od 120 do nawet 150 milionów euro. Tyle właśnie chce zarobić Barcelona, z którą Brazylijczyk jest związany kontraktem ważnym do 30 czerwca 2028 roku. Czy 28-latek może zamienić słoneczną Hiszpanię na Wyspy Brytyjskie? Katalończycy, którzy ciągle zmagają się z problemami finansowymi, z pewnością rozważą konkretną ofertę.