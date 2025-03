fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Simons coraz bliżej Liverpoolu

Liverpool przygotowuje się do prawdopodobnego rozstania z Mohamedem Salahem. Wygasająca po sezonie umowa wciąż nie została przedłużona. Lider ofensywy ma swoje żądania, których klub nie spełni. Z każdym kolejnym tygodniem rosną szanse na faktyczne opuszczenie przez niego giganta z Anfield. Choć nie jest to jeszcze przesądzone, The Reds rozglądają się na rynku transferowym w poszukiwaniu idealnego następcy Egipcjanina.

Włodarzom klubu w oko wpadł Xavi Simons, który charakteryzuje się niesamowitą wszechstronnością. Bramkostrzelny zawodnik może grać zarówno jako napastnik, skrzydłowy lub ofensywny pomocnik. Liverpool wierzy, że ten mógłby wejść w buty Salaha i liderować ofensywnymi poczynaniami. Jego gotowy zapłacić za niego potężne pieniądze.

Jeszcze w zimie Holender był związany z Paris Saint-Germain, ale Lipsk wykupił go za 50 milionów euro. Po zaledwie kilku miesiącach może go sprzedać z potężnym zyskiem. Początkowo oczekiwał 100 milionów euro, ale zmniejszył tę kwotę do 80 milionów euro. Liverpoool jest skłonny sprostać tym żądaniom, byle tylko wygrać rywalizację o jego podpis. Dyspozycja 21-latka zaimponowała wielu ekipom z europejskiej czołówki. O transferze Simonsa myślą tacy giganci, jak Bayern Monachium czy Manchester United.

W trwającym sezonie Simons uzbierał osiem bramek i pięć asyst w 25 występach. Nie są to tak dobre statystyki, jak w poprzednim roku, ale ma to związek ze słabszą formą całego Lipska.