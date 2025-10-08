Legia skreśliła obrońcę. Może na nim świetnie zarobić

Legia Warszawa ma szanse na bardzo duży zarobek. Sergio Barcia błyszczy na wypożyczeniu w Las Palmas i najprawdopodobniej zostanie wykupiony - uważa "La Provincia".

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii

Barcia błyszczy. Legia na nim zarobi

Legia Warszawa sprowadziła latem Sergio Barcię, nieoficjalnie wydając na niego nieco ponad pół miliona euro. Nie był to jednak trafiony ruch, bowiem Hiszpan nie zabłysnął w stolicy Polski i został dość szybko odstawiony. Wyraźnie przegrał rywalizację, więc podczas letniego okienka zdecydowano o rozstaniu. Nowy sztab szkoleniowy również nie był zainteresowany daniem szansy temu zawodnikowi, więc udał się na wypożyczenie. Z tej opcji skorzystało Las Palmas, które występuje na zapleczu La Ligi.

Barcia odbudował się w nowym zespole i rozgrywa świetne mecze. Wystąpił dla Las Palmas już osiem razy, a w dodatku zdobył bramkę. Uznano go jednym z najlepszych graczy ligi w miniony weekend, co tylko podkreśla, jak dobre wejście do tej drużyny zaliczył.

Wygląda na to, że Legia nie skorzysta z rozwoju Barcii, gdyż Las Palmas zamierza go wykupić. „La Provincia” twierdzi, że decyzja już praktycznie zapadła. Wojskowi na tym rozstaniu solidnie zarobią, bowiem opcja wykupu w umowie między klubami wynosi aż 1,5 mln euro.

✅🚨 La Unión Deportiva, casi con total seguridad, ejecutará la opción de compra de Sergio Barcia el próximo verano.



💰 La compra rondaría los 1,5 millones de euros.



ℹ️: @laprovincia_es pic.twitter.com/QOraAZBPXz — Manuel (@Man0lillo) October 8, 2025

Dla 24-letniego Barcii transfer do Legii był pierwszą zagraniczną przygodą. W sumie zaliczył 15 spotkań, dwa razy trafiając do siatki. Miejsce w kadrze stracił raptem dwa miesiące po tym, jak wylądował w Warszawie.