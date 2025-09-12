Lechia Gdańsk – GKS Katowice: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (12.09.2025)

Na zdjęciu:

Lechia – GKS, gdzie oglądać?

Lechia Gdańsk po siedmiu rozegranych meczach nie ma w dorobku choćby punktu, ale wynika to z faktu, że PZPN ukarał ją przed startem sezonu ujemnymi. W rzeczywistości zdobyła ich pięć. GKS Katowice odbija się natomiast po fatalnym początku sezonu. Ostatnie trzy mecze to dwa cenne zwycięstwa i bolesna porażka. Obie drużyny zainaugurują w piątek 8. kolejkę Ekstraklasy.

Lechia – GKS, transmisja TV

Piątkowy mecz Lechia Gdańsk – GKS Katowice rozpocznie się o godzinie 18:00. Transmisja tej rywalizacji będzie dostępna w telewizji na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5.

Lechia – GKS, transmisja online

Mecz Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze można obejrzeć również za pośrednictwem internetu. Transmisje ze spotkań Ekstraklasy są bowiem dostępne na platformie CANAL+ online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Lechia – GKS, kto wygra?

Lechia – GKS, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta stawiają Lechię Gdańsk, która przystąpi do tego meczu jako gospodarz. Kurs na jej wygraną wynosi 2.25. W przypadku ewentualnego zwycięstwa GKS-u Katowice jest to natomiast 3.00. Kurs na remis wynosi z kolei 3.95.

Lechia Gdańsk GKS Katowice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 września 2025 16:03 .

Gdzie oglądać mecz Lechia Gdańsk – GKS Katowice? Mecz można obejrzeć w telewizji na CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5 oraz w internecie w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Lechia Gdańsk – GKS Katowice? Piątkowe starcie Lechia Gdańsk – GKS Katowice rozpocznie się o godzinie 18:00.

