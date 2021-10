Liverpool FC pokonał 5:0 Manchester United w spotkaniu Premier League. The Reds dzięki tej wygranej wskoczyli na drugie miejsce w tabeli. Tymczasem po zakończeniu spotkania kilka zdań komentarza na jego temat wyraził Juergen Klopp w rozmowie z BBC.

Liverpool nie dał żadnych szans Czerwonym Diabłom w rywalizacji na Old Trafford

The Reds pokonali Man Utd bez większego kłopotu, kontrolując boiskowe wydarzenia

Po zakończeniu spotkania menedżer teamu z Anfield Road przyznał, że nie spodziewał się takie wyniku

Man Utd był tylko tłem dla Liverpoolu

Liverpool FC odniósł drugie z rzędu zwycięstwo nad Czerwonymi Diabłami. Ekipa Juergena Kloppa już w pierwszej połowie zdobyła cztery bramki, ustalając wynik rywalizacji na 5:0 po przerwie.

– Co mogę powiedzieć po takim występie? Czy się tego spodziewałem? Nie. To, co zrobiliśmy było szalone. Zaczęliśmy mecz bardzo dobrze. Po zdobyciu piątej bramki skupiliśmy się na kontrolowaniu spotkania. Nie myśleliśmy już o strzelaniu kolejnych goli. Przede wszystkim zależało nam na skończeniu meczu bez większej liczby kontuzji – przekonywał opiekun The Reds.

– Moi zawodnicy zapisali się na stałe w historii meczów Liverpoolu z Man Utd. Osiągnęliśmy coś wyjątkowego, ale nie będziemy świętować jak szaleni. Szanujemy naszych przeciwników. W niektórych momentach dopisało nam szczęście. Man Utd nie jest aktualnie w najlepszym momencie – kontynuował Klopp.

– Cieszą trzy punkty wywalczone przeciwko naszemu odwiecznemu rywalowi. W każdym razie wciąż analizuję nasze występy i wiemy, że możemy grać jeszcze lepiej. Mam na swoim koncie kilka porażek, których mogliśmy uniknąć. W każdym razie dzisiaj wygraliśmy, więc w drodze powrotnej będziemy mogli wypić piwo – uzupełnił Niemiec.

W przyszłym tygodniu Liverpool rozegra kolejny ligowy mecz. 30 października (sobota) The Reds zmierzą się z Brighton.

