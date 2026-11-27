Zbigniew Boniek podczas finału STS Pucharu Polski 25/26, w którym zmierzyły się drużyny Górnika Zabrze i Rakowa Częstochowa — Ernest Kolodziej / alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek podczas finału STS Pucharu Polski 25/26, w którym zmierzyły się drużyny Górnika Zabrze i Rakowa Częstochowa

Zbigniew Boniek wskazał problem we współpracy prezesa z selekcjonerem

Zbigniew Boniek w rozmowie z Michałem Białońskim dla Polsatu Sport podsumował rok 2026 w wykonaniu reprezentacji Polski. W wywiadzie opublikowanym 27 listopada były prezes PZPN zarzucił otoczeniu kadry reagowanie na trudności zamiast realizowania świadomego planu.

– To, co się dzieje w reprezentacji, jest wynikiem borykania się z trudnościami, a nie wynikiem przekonań, zaplanowanego, świadomego działania. W efekcie faktycznie związek PZPN-u z trenerem Urbanem jest bardziej małżeństwem z rozsądku niż z miłości – ocenił Boniek.

Były szef federacji podkreślił, że za organizację pracy selekcjonera odpowiada prezes. Przywołał własne doświadczenia: wspólne wyjścia z trenerem na mecze ligowe i obiady oraz regularne spotkania w siedzibie związku. – Obcowaliśmy na tyle często, że z góry wiedziałem, jak trener myśli, jakie ma idee – tłumaczył. Jego zdaniem sztuczne albo bardzo rzadkie kontakty utrudniają prawidłowe funkcjonowanie kadry.

Osobny zarzut dotyczył rozgłosu wokół spotkania Cezarego Kuleszy z Janem Urbanem. Boniek uznał takie rozmowy za zwyczajny element współpracy prezesa z selekcjonerem, a nie wyjątkowe wydarzenie. Skrytykował też budowanie wokół nich programów medialnych. – Wolałbym, aby stosunki prezesa Kuleszy z selekcjonerem Urbanem stały znowu na nogach, a nie na głowie – stwierdził. Jednocześnie zaznaczył, że Urban ma inny styl pracy i nie spodziewa się jego codziennych wizyt w biurze PZPN.

W odrębnej rozmowie z TVP Sport Boniek zakwestionował sposób komunikowania dalszej współpracy z Urbanem i zapowiedzi wzmocnienia sztabu. Przedstawiany warunek zmian wśród asystentów odczytał jako sygnał niepełnego zaufania do szkoleniowca. – Bo dla mnie to jasna deklaracja, że nie do końca w tego Janka wierzą – powiedział. Dodał, że nie rozumie tego fragmentu komunikatu PZPN.

Według Bońka rozmowę należało przeprowadzić spokojnie, bez niepotrzebnego rozgłosu. Ocenił, że publiczne zamieszanie wokół trenera i reprezentacji osłabiło pozycję selekcjonera.

Krytyka nie oznaczała jednak postulatu zwolnienia Urbana. W rozmowie z Polsatem Sport Boniek jasno określił swoje stanowisko. – Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby Janek dalej prowadził kadrę, niech wygra eliminacje, żebyśmy pojechali na ME – zadeklarował.