W jednym z niedzielnych meczów 19. kolejki Ekstraklasy Cracovia zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Obie drużyny zajmują miejsca w dolnej połowie tabeli, dlatego spodziewamy się wyrównanego meczu. Gospodarze plasują się na 14. pozycji, a gospodarze na dziewiątej. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi aktualne kursy i ofertę bukmacherów, nasze typy i przewidywane składy.

Cracovia – Zagłębie Lubin, ostatnie wyniki

Cracovia przerwie zimowej jest jedną z najsłabszych drużyn w Ekstraklasie, dlatego zdecydowanie spadła w tabeli. W poprzednich czterech kolejkach piłkarze z Krakowa zdobyli jedynie dwa punkty. Przegrali z Wartą Poznań (1:0) i Pogonią Szczecin (1:0). Zremisowali za to z Podbeskidziem (1:1) i Stalą Mielec (0:0).

W jeszcze gorszej formie zdają się być piłkarze Zagłębia, choć trzeba przyznać, że mieli nieco trudniejszy terminarz. W ostatnich czterech kolejkach Ekstraklasy zdobyli jedynie punkt. Przegrali z Wisłą Płock (0:2), Wartą Poznań (1:0) i Rakowem Częstochowa (1:2), zremisowali za to bezbramkowo z Lechem Poznań. Na domiar złego zostali wyeliminowani z Pucharu Polski przez Chojniczankę.

Cracovia – Zagłębie Lubin, historia

Pierwszy mecz w tym sezonie między tymi drużynami zakończył się remisem 1:1, choć w tej rywalizacji przeważali Miedziowi. W poprzednim sezonie kluby te grały ze sobą dwa razy. W pierwszym pojedynku doszło do podziału punktów (1:1), a w Krakowie gospodarze pokonali przyjezdnych 2:0.

Cracovia – Zagłębie Lubin, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa obu drużyn jest nie do pozazdroszczenia. W zespole Cracovii zabraknie zawieszonego Jablonskyego, kontuzjowanych Kanacha, Pestki, Siplaka oraz Dimuna. Na placu gry w barwach Miedziowych zabraknie Crnomarkovicia i Sirka.

Cracovia – Zagłębie Lubin, kursy

Cracovia – Zagłębie Lubin, typy i przewidywania

Obie drużyny są w bardzo złej formie, dlatego bardzo trudno wytypować zwycięzcę niedzielnej rywalizacji. W poprzednich pięciu meczach ligowych zarówno Cracovia jak i Zagłębie zdobyli po jednej bramce. Nie spodziewamy się dlatego gradu goli. Nasz typ: poniżej 2,5 bramki

Cracovia – Zagłębie Lubin, przewidywane składy

Cracovia: Niemczycki – Rapa, Szymanowicz, Rodin, Hanca – Pik, Sadikovic, Loshaj, Fiolic – Alvarez, Rivaldinho

Zagłębie: Hładun – Wójcicki, Simic, Oko, Balic – Żubrowski – Szysz, Poręba, Starzyński, Stoch – Drazic

Cracovia – Zagłębie Lubin, transmisja meczu

Cracovia – Zagłębie Lubin, statystyki