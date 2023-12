Były trener Legii może wrócić do pracy. Chce go legendarny klub z Turcji

Imago / Paweł Andrachiewicz Na zdjęciu: Stanislav Czerczesov

Stanislav Czerczesov jest kandydatem do pracy w Besiktasie

Turecki klub zwolnił niedawno trenera zaledwie po 7 meczach w lidze

Rosjanin pracował ostatnio w węgierskim Ferencvaros, z którego został zwolniony w lipcu

Stanislav Czerczesov to postać doskonale znana w polskiej piłce. W latach 2015-2016 był trenerem Legii Warszawa, z którą zdobył Mistrzostwo Polski. Po pracy w Polsce postanowił wrócić do kraju, gdzie przez pięć lat był selekcjonerem reprezentacji Rosji. Pod jego wodzą “Sborna” doszła do ćwierćfinału Mistrzostw Świata oraz brała udział w Mistrzostwach Europy. Ostatnim klubem, w którym pracował był węgierski Ferencvaros. 60-latek na Węgrzech pracował 2 lata, lecz na początku lipca został zwolniony po odpadnięciu w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów.

Ovunc Ozdem na portalu X poinformował, że Czerczesov jest jednym z kilku kandydatów, którzy mogą przejąć Besiktas. Turecki klub kilka dni temu zwolnił Rize Calimbaya po zaledwie miesiącu pracy. Pośród kandydatów do pracy w Stambule poza Rosjaninem jest kilku znanych trenerem w tym łączony w przeszłości z reprezentacją Polski – Fabio Cannavaro.

Kandydaci do pracy w Besiktasie:

– Fabio Cannavaro

– Slaven Bilic

– Jorge Sampaoli

– Ruud Van Nistelrooy

– Frank de Boer

– Bruno Genesio

– Stanislav Cherchesov

– Laurent Blanc

– Oliver Glasner