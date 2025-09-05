Brzęczek wygrał w debiucie. W przerwie musiał wstrząsnąć szatnią

Pressfocus Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Na niektóre rzeczy w trakcie meczu sobie nie pozwolimy – mówi Brzęczek

Reprezentacja Polski do lat 21 od zwycięstwa z Macedonią Północną rozpoczęła grę w eliminacjach Mistrzostw Europy 2027. W debiucie Jerzego Brzęczka nasza młodzieżówka zagrała dobre spotkanie, pokonując rywali (3:0). Kluczowym momentem okazała się podwójna zmiana przeprowadzona w 62. minucie. Zmiennicy, czyli Oskar Pietuszewski i Marcel Reguła zdobyli bramkę chwilę po wejściu na boisko.

Po spotkaniu w studiu TVP Sport gościł Jerzy Brzęczek. Selekcjoner naszego zespołu opowiedział o tym, co mu się nie podobało w grze reprezentacji, a także poruszył kwestię wspomnianych wcześniej zmian. Okazuje się, że od początku zgrupowania powtarzał piłkarzom, że to zmiennicy będą najważniejsi, jeśli drużyna chce cokolwiek osiągnąć.

– To było nasze pierwsze spotkanie. Jesteśmy po zaledwie trzech treningach, ale zawsze taka pierwsza próba generalna, żeby sprawdzić, jak zawodnicy się zachowają, to jest mecz. Oczywiście cieszymy się ze zwycięstwa, ale piłkarze w przerwie usłyszeli ode mnie pewne kwestie, ponieważ na niektóre rzeczy w trakcie meczu sobie nie pozwolimy. Będzie to dla nas materiał tego co się działo czy jak się zachowywaliśmy. W którymś momencie wydawało nam się, że możemy wygrać ten mecz bez żadnego tempa i ryzyka – powiedział w rozmowie z TVP Sport.

– Zmiany to ważna kwestia. Zawodnicy, którzy weszli, zdobyli bramkę. Przez ostatnie kilka dni cały czas powtarzałem chłopakom, że to rezerwowi będą najważniejsi, jeśli chce się coś osiągnąć – ocenił wejście Marcela Reguły i Oskara Pietuszewskiego.

Brzęczek poruszył również temat taktyki. Podczas meczu zawodnicy płynnie przechodzili z ustawienia czwórką z tyłu na grę trójką przy rozegraniu akcji. Kluczową rolę w tym aspekcie odgrywał Wiktor Nowak, który nominalnie jest pomocnikiem. Podczas meczu z Macedonią, gdy to rywale byli przy piłce zawodnik Wisły Płock grał jako prawy obrońca.

– Rozpoczynamy grę w defensywie z czwórką obrońców. Przechodzimy na hybrydę, czyli na trójkę w rozegraniu. Poświęcaliśmy temu dużo czasu, idąc trochę z trendem, ale również patrząc na to, że wielu zawodników w klubach gra w podobny sposób i chcemy to wykorzystać, ponieważ pewne zachowania są powtarzalne – mówił o systemie gry reprezentacji Polski do lat 21.