Wisła Puławy walczy o utrzymanie. Kolejną przeszkodą Chojniczanka

PressFocus Na zdjęciu: Jan Szpaderski

Wisła marzy o niespodziance, powtórzyć mecz z Wieczystą

Wisła Puławy przed tygodniem zaskoczyła wszystkich kibiców Betclic 2. Ligi. Na trudnym terenie w Krakowie pokonali Wieczystą (2:1). Dzięki zwycięstwu są coraz bliżej wydostania się ze strefy zagrożonej grą w barażach o utrzymanie. Obecnie mają na swoim koncie 33 punkty, a strata do bezpiecznego miejsca wynosi jedynie 3 oczka. Bez cienia wątpliwości kibice klubu z Puław liczą na to, że ich ulubieńcy raz jeszcze sprawią niespodziankę, lecz tym razem w starciu z Chojniczanką Chojnice.

Ogólna forma Wisły w końcówce sezonu może się podobać. W pięciu meczach odnieśli trzy zwycięstwa i zaliczyli dwie porażki. Komplet punktów zdobywali z Wieczystą (2:1), Skrą (1:0) i Świtem (4:2). Natomiast bez wątpienia problem stanowi gra na własnym stadionie. W rundzie wiosennej odnieśli tylko jedno zwycięstwo przed własną publicznością na cztery rozegrane spotkania.

Kto wygra mecz? Wisła Puławy

Remis

Chojniczanka Wisła Puławy

Remis

Chojniczanka 0 Votes

Pięć meczów bez porażki – Chojniczanka chce kontynuować serię

Chojniczanka Chojnice, czyli 4. obecnie drużyna Betclic 2. Ligi. Wiadomo już, że udział w barażach mają zapewniony, lecz nie oznacza to, że nie mają o co grać. Strata do Wieczystej Kraków wynosi tylko 4 punkty, a stawką jest potencjalnie słabszy rywal w półfinale play-off.

W najbliższą sobotę ich rywalem będzie Wisła Puławy, która na wiosnę wygrała tylko jeden z czterech meczów u siebie. Patrząc na formę zespołu Damiana Nowaka trudno się nie zgodzić, że są zdecydowanym faworytem. W ostatnich pięciu spotkaniach nie ponieśli ani jednej porażki. Trzykrotnie okazali się lepsi od rywali, wygrywając ze Skrą Częstochowa (1:0), GKS-em Jastrzębie (1:0) i Pogonią Grodzisk Mazowiecki (1:0). Z kolei podziałem punktów kończyli rywalizację ze Świtem (1:1) i Podbeskidziem (1:1).

Mecze drużyny Wisła Puławy Wieczysta Kraków 1 Wisła Puławy 2 Polonia Bytom 4 Wisła Puławy 0 Wisła Puławy 0 Radunia Stężyca 0 Wisła Puławy 1 Skra Częstochowa 0 Świt Szczecin 2 Wisła Puławy 4 Mecze drużyny Chojniczanka Chojniczanka 0 Radunia Stężyca 0 Chojniczanka 1 Skra Częstochowa 0 Świt Szczecin 1 Chojniczanka 1 Chojniczanka 1 GKS Jastrzębie 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 Chojniczanka 1

Deklasacja na jesień, Chojniczanka rozniosła Puławy

Pierwsze spotkanie obu drużyn w tym sezonie odbyło się w październiku. Chojniczanka, grając przez godzinę w przewadze jednego zawodnika, zdeklasowała Wisłę Puławy. Mecz zakończył się wysokim zwycięstwem żółto-biało-czerwonych (4:0).

Chojniczanka faworytem meczu z Wisłą

Według bukmachera Betclic zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo ma Chojniczanka. Sytuacji nie zmienia nawet fakt, że goście są już pewni udziału w barażach, a Wisła Puławy walczy o utrzymanie w lidze. Wygraną zespołu z Chojnic oszacowano z kursem 1.92, zaś triumf gospodarzy z kursem 3.50.

Wynik Operator Kurs Wisła Puławy 3.50 Remis 3.50 Chojniczanka Chojnice 1.92 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 maja 2025 18:09 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie