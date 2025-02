Wieczysta przeanalizowana przez dziennikarza. Fakty i wyzwania

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Grzegorz Wójtowicz przeanalizował sytuację prawną Wieczystej

Wieczysta Kraków w tej kampanii rywalizuje o awans do Betclic 1. Ligi. Na dzisiaj ekipa dowodzona przez Sławomira Peszkę jest wiceliderem rozgrywek. Tymczasem ostatnio w mediach społecznościowych zrobiło się głośno o stanie prawnym klubu. Wyjaśnił go dziennikarz Grzegorz Wójtowicz z Polskiej Agencji Prasowej. Przede wszystkim Wieczysta nie jest spółką akcyjną, a stowarzyszeniem.

– Wieczysta funkcjonuje jako stowarzyszenie kultury fizycznej. Wojciech Kwiecień według mnie doszedł do ściany, jeśli chodzi o inwestowanie w ten klub. Już sam awans do Betclic 1. Ligi będzie generował pewne ruchy. Przede wszystkim stadion. Aktualny obiekt nie spełnia wymogów gry w 1 Lidze, nie mówiąc już o Ekstraklasie – mówił żurnalista w rozmowie z Marcinem Ryszką.

Boniek: łatwo jest wydawać pieniądze innych

– Oczywiście Wojciech Kwiecień mógłby zainwestować pieniądze w modernizację, ale kłopot w tym, że stadion nie jest własnością klubu. Tym bardziej Wojciecha Kwietnia. Potrzebne byłoby na obiekcie zamontowanie podgrzewanej murawy i oświetlenia, a także jakiegoś zadaszenia na trybuny. W przypadku awansu do Betclic 1. Ligi najprawdopodobniej Wieczysta będzie musiała grać na Stadionie Miejskim, czyli na arenie Wisły Kraków – rzekł Wójtowicz.

– W przypadku awansu do 1 Ligi konieczne byłoby też przekształcenie klubu w spółkę akcyjną. W związku z tym będą musiały zajść zmiany i Wojciech Kwiecień być może będzie musiał przejąć udziały, a to już wiąże się z inną odpowiedzialnością za klub. Mowa między innymi o rozliczeniach. To byłby inny etap. Nie mówię, że to nie byłoby niemożliwe, bo to nie jest żadna czarna magia. Po prostu taki ruch już bardzo mocno wiązałby Wojciecha Kwietnia z Wieczystą. Gdy ma się coś na własność, to trzeba za to brać odpowiedzialność osobistą – powiedział dziennikarz.

Wieczysta do ligowego grania wróci 1 marca. Mecz odbędzie się o godzinie 17:45. Rywalem krakowian będzie ŁKS II Łódź.