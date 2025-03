Rekord Bielsko-Biała walczy o utrzymanie. Trudny test przed drużyną

PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Boczek

Zacięta batalia w dolnej części tabeli

Rekord Bielsko-Biała i Olimpia Grudziądz toczą zaciętą walkę o utrzymanie w Betclic 2. Lidze. Po rundzie jesiennej Biało-Zieloni plasują się na 14. miejscu w tabeli, natomiast drużyna z województwa kujawsko-pomorskiego zajmuje 13. lokatę.

Bielski beniaminek wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo przed własną publicznością w tym sezonie. Podopieczni Dariusza Ruckiego zdobyli dotychczas zaledwie trzy punkty na własnym stadionie, przegrywając aż sześć spotkań. Gospodarze liczą na przełamanie, jednak goście nie zamierzają ułatwiać im zadania.

Kto wygra mecz? Rekord Bielsko-Biała

Remis

Olimpia Grudziądz Rekord Bielsko-Biała

Remis

Olimpia Grudziądz 0 Votes

Kryzys w Grudziądzu. Ostatnie ligowe zwycięstwo w październiku

Rekord wygrał do tej pory cztery mecze w całej kampanii. Na zakończenie rundy jesiennej bielszczanie poprawili wyniki i w pięciu ostatnich potyczkach zdobyli pięć punktów. Na koniec zeszłego roku przegrali z Zagłębiem Sosnowiec (1:2) i Chojniczanką Chojnice (0:1). Wcześniej zaś drużyna Ruckiego zremisowała z Wieczystą Kraków (2:2), ograła Wisłę Puławy (2:1).

Reklama

W Grudziądzu nadzieje przed bieżącym sezonem były na lepszy wynik. Rzeczywistość dla Olimpii okazała się brutalna i znów drużyna z północy Polski jest uwikłana w walkę o utrzymanie. Ubiegły rok grudziądzanie zakończyli porażką z Jagiellonią Białystok w 1/8 finału Pucharu Polski. W Betclic 2. Lidze po raz ostatni wygrali swój mecz 6 października, gdy okazali się lepsi od GKS-u Jastrzębie (2:1). Obecnie notują serię siedmiu meczów bez zwycięstwa w lidze. Ostatni ich mecz w 2. Lidze zakończył się jednak podziałem punktów z Polonią Bytom (1:1).

Mecze drużyny Rekord Bielsko-Biała Obecnie brak dostępnych danych Mecze drużyny Olimpia Grudziądz Obecnie brak dostępnych danych

Rekord lepszy w rundzie jesiennej

Piłkarze Rekordu Bielsko-Biała i Olimpii Grudziądz nie mieli okazji rywalizować w XXI wieku na żadnym poziomie rozgrywkowym aż do sezonu 2024/25. W rundzie jesiennej bielszczanie odnieśli zwycięstwo, a jedyną bramkę w meczu zdobył Michał Bojdys, trafiając do siatki w 49. minucie. Dla 32-letniego obrońcy było to jedyne trafienie w obecnych rozgrywkach.

Kursy na mecz Rekord – Olimpia

W ofercie bukmachera Betclic nie ma wyraźnego faworyta. Jeśli twierdzisz, że Rekord Bielsko-Biała sięgnie po premierowy triumf na własnym boisku, to taki typ został wyceniony na poziomie 2.75. Jeśli zaś uważasz, że trzy punkty powędrują do Olimpii Grudziądz, bukmacher wycenił typ na około 2.45.

Wynik Operator Kurs Rekord Bielsko-Biała 2.75 Remis 3.25 Olimpia Grudziądz 2.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 marca 2025 12:00 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo Rekord Bielsko-Biała P R W R P P ? 37.9 % Remis 28.4 % Olimpia Grudziądz W R P P R P ? 33.7 %

Mecz Rekord Bielsko-Biała - Olimpia Grudziądz odbędzie się w niedzielę (2 marca) o godzinie 14:30. Spotkanie nie będzie transmitowane w żadnej telewizji oraz w internecie. Przypomnijmy, że wybrane mecze Betclic 2. Ligi można oglądać w usłudze Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na swoim koncie.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.