Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Remis faworyta i fatalna sytuacja w Resovii

W ten weekend w rozgrywkach Betclic 2. ligi działo się sporo i to nie tylko na boisku. Jednak jeśli już przy nim jesteśmy, to sensacyjnym wynikiem zakończył się niedzielny mecz Rekordu Bielsko-Biała z Wieczystą Kraków. Na stadionie pod Klimczokiem padł wynik 2:2, choć każdy spodziewał się pewnego zwycięstwa zespołu Sławomira Peszki. To kolejna w tym sezonie strata punków przez ten zespół w Bielsku-Białej, wcześniej przegrali bowiem z Podbeskidziem.

Poza tym warto też zwrócić uwagę na remis w meczu Zagłębia Sosnowiec z Polonią Bytom oraz zwycięstwo Podbeskidzia z Hutnikiem Kraków.

Betclic 2. liga – skróty meczów

Jednak poza sportowymi aspektami sporo mówi się o sytuacji w Resovii, gdzie problemy finansowe są coraz większe i otwarcie mówią o tym już sami piłkarze. Po meczu z Wisłą Puławy na sytuację w klubie poskarżył się Maciej Górski, ale klub szybko odpowiedział na jego słowa. Więcej o tej sprawie pisaliśmy TUTAJ.

Wyniki spotkań 17. kolejki Betclic 2. ligi

Piątek 08.11.

18:00 Resovia Rzeszów – Wisła Puławy 3:1

Sobota 09.11.

12:00 Hutnik Kraków – Podbeskidzie Bielsko-Biała 0:2

13:15 Zagłębie Sosnowiec – Polonia Bytom 1:1

13:30 Olimpia Elbląg – Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1:3

17:00 Olimpia Grudziądz – Chojniczanka Chojnice 0:1

Niedziela 10.11.

11:00 Rekord Bielsko-Biała – Wieczysta Kraków 2:2

12:00 ŁKS II Łódź – Świt Szczecin 1:1

14:00 Zagłębie II Lubin – Skra Częstochowa 2:0

19:35 GKS Jastrzębie – KKS Kalisz 0:2

